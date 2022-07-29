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Posted 28 июля 2022, 21:48

Published 28 июля 2022, 21:48

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

«Не пушечное мясо»: мужчины Украины нашли новый способ избежать мобилизации

28 июля 2022, 21:48
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
На Украине желающим избежать мобилизации - за 2 тысячи долларов оформляют приглашение в вузы Польши и прибалтийских государств. Документы «студентов» призывного возраста на границе вопросов не вызывают.

На Украине граждане призывного возраста нашли новый способ, чтобы скрыться от мобилизации. Они стали за деньги оформлять себе документы студентов, пишет украинское издание «Страна».

Сообщается, что посредники предлагают новую услугу. Они оформляют украинским парням, которые могли бы служить в ВСУ, документы о поступлении в иностранный вуз. Потом на границе их пропускают под видом учащихся. Естественно, ни о какой учебе речи не идет, а украинцы выезжают в Западную Европу.

Корреспонденты выяснили, что нужно заплатить около 2 тысяч долларов, после чего делают документы на поступление в школу польской полиции или любую другую образовательную организацию. За эти деньги клиент получает официальные бланк учебного заведения, а также приглашение принимающей стороны. Этого достаточно, чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и избежать призыва. «Студент» также регистрируется в базе данных Польши. Издание пишет, что украинских дезертиров чаще всего оформляют в польские и прибалтийские вузы.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова попросила Зеленского не держать обиды, если часть Украины назовут Русью.

#Григорий Миронов#Политика#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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