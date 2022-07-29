«Не пушечное мясо»: мужчины Украины нашли новый способ избежать мобилизации

Корреспонденты выяснили, что нужно заплатить около 2 тысяч долларов, после чего делают документы на поступление в школу польской полиции или любую другую образовательную организацию. За эти деньги клиент получает официальные бланк учебного заведения, а также приглашение принимающей стороны. Этого достаточно, чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и избежать призыва. «Студент» также регистрируется в базе данных Польши. Издание пишет, что украинских дезертиров чаще всего оформляют в польские и прибалтийские вузы.