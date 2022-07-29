В Ростове-на-Дону суточное число заразившихся COVID-19 выросло почти в три раза

Posted 29 июля 2022, 15:06
Published 29 июля 2022, 15:06
Modified 11 сентября 2022, 09:35
Updated 11 сентября 2022, 09:35
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко привел неутешительные данные статистики заболевших COVID-19. В начале июля коронавирусом за день в городе заражалось не более 32 человек, к концу месяца этот показатель возрос до 119. За прошедшие сутки в больницу госпитализировали 18 человек.
Сейчас в Ростове развернуто 90 коек для больных ковидом. В горбольнице №1 могут разместить 40 заразившихся коронавирусом, в горбольнице №4 50 коек предназначено для тех, у кого COVID-19 только подозревается.
Сити-менеджер призвал ростовчан не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией, особенно это касается людей в возрасте и имеющих тяжелые хронические заболевания. Логвиненко также рекомендовал сдавать тест на коронавирус ростовчанам, возвращающимся домой из отпусков.