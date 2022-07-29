В Ростове-на-Дону суточное число заразившихся COVID-19 выросло почти в три раза

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко привел неутешительные данные статистики заболевших COVID-19. В начале июля коронавирусом за день в городе заражалось не более 32 человек, к концу месяца этот показатель возрос до 119. За прошедшие сутки в больницу госпитализировали 18 человек.