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Posted 29 июля 2022, 11:35

Published 29 июля 2022, 11:35

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Водителя троллейбуса в Ростове уволили за предложения по улучшению работы

29 июля 2022, 11:35
Сюжет
Эксклюзив
Ростовского водителя троллейбуса уволили за попытки улучшить работу предприятия, за рациональные предложения, которые он вносил, об этом сообщила RostovGazeta местный депутат Наталья Оськина.

По ее словам, водитель троллейбуса в Ростове обратился к депутатам за помощью. Мужчина рассказал, что его показательно уволили, по статье, намекнув, «чтобы другим неповадно было».

«Он рассказал, что происходит в транспортной компании. Говорит, что уже давно, то ли в угоду будущему трамваю, то ли другому общественному транспорту, троллейбусную отрасль целенаправленно ведут к упадку. Текучка кадров здесь огромная. Людей не берегут, на их жалобы не реагируют», — отмечает Наталья Оськина.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с уволенным ростовчанином. Он рассказал, что всячески пытался улучшить работу предприятия, вносил рациональные предложения. Требовал нормализации условий труда и работы на линии, просил повысить ЧТС [чистая текущая стоимость - прим. редакции].

Водитель троллейбуса подчеркивает, что нормальный двухсменный режим работы для сотрудников в компании отсутствует. По его словам, людей вынуждают работать по 13-14 часов вместо оплачиваемых десяти. План составлен так, что выполнить его за положенную смену невозможно. Расписания движения на маршрутах нет.

«Вся эта история и конфликты начались именно с приходом нового директора в конце весны. При прежнем руководстве такого не было. Да и в других городах такого нет. Я же раньше работал водителем троллейбуса в Таганроге, мне есть с чем сравнивать», — подчеркивает водитель Игорь Глушков.

Он рассказывает, что уволили его по статье за опоздания.

«Но это было лишь отмазкой. Уволили меня за то, что я слишком много предлагал. Да, я действительно опаздывал, — признается Игорь Глушков. — Но свои 10 часов я отрабатывал каждый день, и даже больше. Работал в выходные, всегда, когда вызывали».

Для разъяснения ситуации корреспондент RostovGazeta обратился в Ростовскую транспортную компанию.

Начальник эксплуатации разъяснил, что водители троллейбусов работают «согласно трудового кодекса в зависимости от графика работы». А на уточняющий вопрос корреспондента предложил переговорить с юротделом.

«В чем проблема? Вам пассажиры жалуются или водители? Это ложь. План всегда составлен согласно текущего пассажиропотока, он абсолютно реальный», — подчеркнул начальник эксплуатации.

Ранее RostovGazeta сообщала о восстановлении в Ростове троллейбусных маршрутов.

#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
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