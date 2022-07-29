Водителя троллейбуса в Ростове уволили за предложения по улучшению работы

«Но это было лишь отмазкой. Уволили меня за то, что я слишком много предлагал. Да, я действительно опаздывал, — признается Игорь Глушков. — Но свои 10 часов я отрабатывал каждый день, и даже больше. Работал в выходные, всегда, когда вызывали».