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Posted 29 июля 2022, 10:01

Published 29 июля 2022, 10:01

Modified 11 сентября 2022, 09:31

Updated 11 сентября 2022, 09:31

«Жадность зашкаливает!»: ростовчане перессорились из-за лавочки у подъезда

29 июля 2022, 10:01
В Ростове жильцы одного из домов запретили прохожим пользоваться лавочкой, стоящей перед подъездом, фото и комментарии появились в сети «ВКонтакте».

В пятницу, 29 июля, в соцсетях распространилось фото, на котором запечатлено объявление жильцов одного из ростовских домов. Собственники прикрепили на лавочку файл с листом формата А4, на котором было написано: «Лавочка только для жителей первого и четвертого этажа! Данная лавочка является собственностью жителей подъезда!».

Фотография вызвала настоящий интерес у горожан, которые не поняли причины подобной принципиальности.

«Стесняюсь спросить, а земля, на которую вы лавочку поставили, тоже на вас приватизирована. Люди, ау, вы в какой стране живёте?», — спросила одна из ростовчанок, посоветовав жильцам приставить охрану к скамье.

«У себя в квартире пусть тогда эту лавочку ставят… Половину на первом этаже, половину на четвертом», — пошутили горожане, назвав это лишь поводом поссориться с прохожими.

«Постелить ковёр перед лавочкой и написать, что по нему можно ходить только жителям второго и третьего этажа», — предложили жители.

«Жадность зашкаливает!», — согласились комментаторы.

Ранее ростовчане раскритиковали внешний облик новой сторублевой банкноты.

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