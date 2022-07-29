«Жадность зашкаливает!»: ростовчане перессорились из-за лавочки у подъезда

Posted 29 июля 2022, 10:01
Published 29 июля 2022, 10:01
Modified 11 сентября 2022, 09:31
Updated 11 сентября 2022, 09:31
В пятницу, 29 июля, в соцсетях распространилось фото, на котором запечатлено объявление жильцов одного из ростовских домов. Собственники прикрепили на лавочку файл с листом формата А4, на котором было написано: «Лавочка только для жителей первого и четвертого этажа! Данная лавочка является собственностью жителей подъезда!».
Фотография вызвала настоящий интерес у горожан, которые не поняли причины подобной принципиальности.
«Стесняюсь спросить, а земля, на которую вы лавочку поставили, тоже на вас приватизирована. Люди, ау, вы в какой стране живёте?», — спросила одна из ростовчанок, посоветовав жильцам приставить охрану к скамье.
«У себя в квартире пусть тогда эту лавочку ставят… Половину на первом этаже, половину на четвертом», — пошутили горожане, назвав это лишь поводом поссориться с прохожими.
«Постелить ковёр перед лавочкой и написать, что по нему можно ходить только жителям второго и третьего этажа», — предложили жители.
«Жадность зашкаливает!», — согласились комментаторы.