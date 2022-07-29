«Жадность зашкаливает!»: ростовчане перессорились из-за лавочки у подъезда

В пятницу, 29 июля, в соцсетях распространилось фото, на котором запечатлено объявление жильцов одного из ростовских домов. Собственники прикрепили на лавочку файл с листом формата А4, на котором было написано: «Лавочка только для жителей первого и четвертого этажа! Данная лавочка является собственностью жителей подъезда!».