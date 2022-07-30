Быковская предупредила о новой волне заболевших ковидом в Ростовской области к осени

Экс-министр здравоохранения рассказала, что жителям региона не стоит надеяться на безвозвратный уход коронавируса из Ростовской области, а потому к осени дончанам следует готовиться к новой волне заболеваемости.
Татьяна Быковская, имеющая специальность эпидемиолога, отметила, что эпидемиологическая ситуация в различных субъектах Российской Федерации в настоящий момент не особо отличается. В большинстве регионов ограничения сняли, но сам вирус никуда не исчез.
«И он придет как грипп в осеннюю волну, без всяких вопросов, хотим мы этого или не хотим. <…> Вирус, когда он появился, уже никуда не денется в принципе», — в заключение добавила Татьяна Быковская, напомнив, что граждане, прошедшие вакцинацию, переносят болезнь гораздо легче и иногда даже принимают ее за обычный грипп.
Напомним, ранее ростовчане поделились мнением, что коронавирус просто «уходил в отпуск», а большинство граждан заявили, что готовы к новой вспышке заболеваемости.