rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Быковская предупредила о новой волне заболевших ковидом в Ростовской области к осени

30 июля 16:50
Фото: Правительство Ростовской области
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская предсказала, когда ждать всплеск заболеваемости коронавирусом, комментарием поделился портал «161.ру».

Экс-министр здравоохранения рассказала, что жителям региона не стоит надеяться на безвозвратный уход коронавируса из Ростовской области, а потому к осени дончанам следует готовиться к новой волне заболеваемости.

Татьяна Быковская, имеющая специальность эпидемиолога, отметила, что эпидемиологическая ситуация в различных субъектах Российской Федерации в настоящий момент не особо отличается. В большинстве регионов ограничения сняли, но сам вирус никуда не исчез.

«И он придет как грипп в осеннюю волну, без всяких вопросов, хотим мы этого или не хотим. <…> Вирус, когда он появился, уже никуда не денется в принципе», — в заключение добавила Татьяна Быковская, напомнив, что граждане, прошедшие вакцинацию, переносят болезнь гораздо легче и иногда даже принимают ее за обычный грипп.

Напомним, ранее ростовчане поделились мнением, что коронавирус просто «уходил в отпуск», а большинство граждан заявили, что готовы к новой вспышке заболеваемости.

Материалы по теме
Суд над экс-главой Минздрава в Ростовской области Быковской перенесли на 21 июляСвидетель по делу об утилизации медотходов в Ростове дала показания против БыковскойВ Ростове дорожает аренда квартир, а в деле экс-министра Быковской новый поворот
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00