Быковская предупредила о новой волне заболевших ковидом в Ростовской области к осени

«И он придет как грипп в осеннюю волну, без всяких вопросов, хотим мы этого или не хотим. <…> Вирус, когда он появился, уже никуда не денется в принципе», — в заключение добавила Татьяна Быковская, напомнив, что граждане, прошедшие вакцинацию, переносят болезнь гораздо легче и иногда даже принимают ее за обычный грипп.