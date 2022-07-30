Сержант гвардии Денис Житников из Ростовской области погиб на спецоперации на Украине

Posted 30 июля 2022, 05:43
Published 30 июля 2022, 05:43
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
Уроженец станицы Тацинской с 2016 года служил по контракту в батальоне связи начальником аппаратной.
На Украину отправился с самого начала спецоперации, а 9 июля военнослужащий погиб в аэропорту Херсона, в момент смертельного ранения он находился на дежурстве в узле связи.
Официальной информации о гибели военнослужащего из Ростовской области не поступало, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области стало известно о вероятной гибели 18-летнего десантника из Матвеево-Курганского района Артема Пастухова.