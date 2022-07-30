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Posted 30 июля 2022, 05:43

Published 30 июля 2022, 05:43

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Сержант гвардии Денис Житников из Ростовской области погиб на спецоперации на Украине

30 июля 2022, 05:43
Во время специальной военной операции в Украине погиб 24-летний гвардии сержант Денис Житников из Ростовской области, сообщил Donday.

Уроженец станицы Тацинской с 2016 года служил по контракту в батальоне связи начальником аппаратной.

На Украину отправился с самого начала спецоперации, а 9 июля военнослужащий погиб в аэропорту Херсона, в момент смертельного ранения он находился на дежурстве в узле связи.

Официальной информации о гибели военнослужащего из Ростовской области не поступало, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области стало известно о вероятной гибели 18-летнего десантника из Матвеево-Курганского района Артема Пастухова.

#Илья Протвинов#Новости
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