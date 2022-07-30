rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2022, 13:12

Published 30 июля 2022, 13:12

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

В Ростове совладелица «Пекарня и Сыроварня» подала иск против ресторатора Панченко

30 июля 2022, 13:12
В Ростове совладелица ООО «Пекарня и Сыроварня» Ирина Сергеева потребовала признать недействительными сделки с ресторатором Романом Панченко, информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В пятницу, 22 июля, июля вышло определение, согласно которому Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск совладелицы ООО «Пекарня и Сыроварня» Ирины Сергеевой к ресторатору Роману Панченко с предприятиями-соответчиками ООО «ПЕКАРНЯ И СЫРОВАРНЯ», ООО «ЛУЧШИЙ ХЛЕБ», ООО «СВЕЖИЙ ХЛЕБ», ООО «ХЛЕБ И КОФЕ» и ООО «КВАРТАЛ».

Согласно материалам определения, Ирина Сергеева пытается признать недействительными договоры займов, заключенные в период между 18 августа 2020 года и 16 марта 2021 года. Всего речь идет о шести договорах займа, которые женщина хочет оспорить, а также применить последствия их недействительности.

Теперь истцу и ответчику до 31 августа необходимо представить документы для суда, а также подготовить письменный отзыв на иск. Предварительное заседание суда по этому делу назначили на утро 8 сентября.

Ранее ТЦ «Горизонт» заключил мировое соглашение с ресторатором Панченко, чье заведение накопило многомиллионный долг за аренду.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика