В Ростове совладелица «Пекарня и Сыроварня» подала иск против ресторатора Панченко

Согласно материалам определения, Ирина Сергеева пытается признать недействительными договоры займов, заключенные в период между 18 августа 2020 года и 16 марта 2021 года. Всего речь идет о шести договорах займа, которые женщина хочет оспорить, а также применить последствия их недействительности.