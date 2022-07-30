В Ростове совладелица «Пекарня и Сыроварня» подала иск против ресторатора Панченко

Posted 30 июля 2022, 13:12
Published 30 июля 2022, 13:12
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
В пятницу, 22 июля, июля вышло определение, согласно которому Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск совладелицы ООО «Пекарня и Сыроварня» Ирины Сергеевой к ресторатору Роману Панченко с предприятиями-соответчиками ООО «ПЕКАРНЯ И СЫРОВАРНЯ», ООО «ЛУЧШИЙ ХЛЕБ», ООО «СВЕЖИЙ ХЛЕБ», ООО «ХЛЕБ И КОФЕ» и ООО «КВАРТАЛ».
Согласно материалам определения, Ирина Сергеева пытается признать недействительными договоры займов, заключенные в период между 18 августа 2020 года и 16 марта 2021 года. Всего речь идет о шести договорах займа, которые женщина хочет оспорить, а также применить последствия их недействительности.
Теперь истцу и ответчику до 31 августа необходимо представить документы для суда, а также подготовить письменный отзыв на иск. Предварительное заседание суда по этому делу назначили на утро 8 сентября.
Ранее ТЦ «Горизонт» заключил мировое соглашение с ресторатором Панченко, чье заведение накопило многомиллионный долг за аренду.