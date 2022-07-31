Бюджет резиновый: почему ростовские ведомства платят за автомобили на 40% дороже

Кто поставляет автомобили и государственных структур, в какие суммы они теперь обходятся бюджету и кто обслуживает автопарки, выяснил корреспондент RostovGazeta.
По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в 1 полугодии 2022 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 56,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Снижение рынка связано с нехваткой машин у дилеров вследствие приостановки поставок на российский рынок и заморозки производств, что не могло не сказаться на госзакупках.
Так, все четыре заключенные в начале марта контракта на поставку автомобилей Toyota Camry на общую сумму 8,9 миллиона рублей для Городского хозяйственного управления Ростова-на-Дону, были расторгнуты в мае. Об этом гласят данные сервиса СПАРК-Маркер. Компания ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО Ростов» отказалась от поставки четырех черных бизнес-седанов, несмотря на начисленные штрафы, пени и неустойку.
Согласно данным сервиса СПАРК-Маркер, начиная с марта 2022 года ведомства и организации в регионе закупали исключительно отечественные машины. Например, чаще других компаний, поставляющих автомобили для госструктур в Ростовской области, контракты заключались с воронежским ООО «СКС». С апреля по июнь фирма оформила пять контрактов на сумму свыше 17,9 миллиона рублей. В частности, контрагент поставил два автомобиля Lada Largus для Центральной районной больницы Аксайского района за 2,36 миллиона рублей, два автомобиля Lada Granta для Центральной районной больницы Родионово-Несветайского района за 2,12 миллиона рублей, четыре Lada Vesta для регионального Росприроднадзора за 6,2 миллиона рублей, три Lada Granta для Центральной районной больницы Константиновского районе за 3,45 миллиона рублей. В трех из пяти этих закупок «СКС» становился единственным участником. СПАРК-Маркет характеризует такие закупки, как низкоэффективные и низкоконкурентные. Однако, с учетом сложившихся на рынке условий, это скорее может говорить о явном сокращении предложений.
Куда дешевле обошлись все те же Lada Granta региональному управлению Роспотребнадзора. Всего ведомство Евгения Ковалева заключило три контракта на поставку машин с брянским ООО «БНМ-3». При этом в мае семь единиц Lada Granta обошлись Роспотребнадзору по 685,8 тысячи рублей, а сумма контракта составила 4,8 миллиона. Впрочем, контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Уже в июле стоимость автомобилей выросла. Ведомство вынуждено было приобрести все у того же поставщика два автомобиля по 895 тысячи рублей и пять — по 1 миллиону рублей за единицу. Итого, семь автомобилей обошлись заказчику уже на 40% дороже — в 6,79 миллиона рублей.
Самым крупным поставщиком автотранспорта для ведомств в регионе, по информации сервиса, в первом полугодии 2022 года стал московский предприниматель Александр Лаптев. Бизнесмен продал Противопожарной службе Ростовской области восемь автоцистерн на 88,4 миллиона рублей. Эти электронные торги также прошли только с одним участником.
Также, более 70,8 миллиона рублей получил за поставку 37 единиц автотранспорта для перевозки людей и двух автомобилей базе ГАЗель Next с дополнительным оборудованием для Управления ветеринарии в Ростовской области новосибирское ООО «Автоспеццентр». При участии нескольких допущенных заявок снижение начальной цены не превысило 2%, что, по версии СПАРК-Маркет, может быть одним из признаков наличия картельного сговора. Но в то же время такое поведение участников может объясняться нежеланием снижать цену на свой товар, учитывая ограниченное предложение.
Между тем, представители авторынка ожидают, что старение российского автопарка будет происходить ускоренными темпами, поскольку ремонтировать автомобили уже сейчас чаще всего приходится не оригинальными запчастями, а аналогами. Автосервисы, обслуживающие автопарки ведомств и госорганизаций, нередко вынуждены идти на рекордные снижения начальной цены, чтобы выиграть контракты. Зачастую стоимость лотов «падает» на четверть, а то и больше.
С начала 2022 года, согласно информации СПАРК-Маркер, госструктуры и силовые ведомства уже оформили более 60 контрактов на обслуживание автопарков. При этом до трети поставщиков предложили цену минимум на 25% ниже начальной стоимости контракта.
Больше всего контрактов по техническому обслуживанию автомобилей у зарегистрированного меньше двух лет назад в Ростове ООО «ЛП-АВТО». По данным СПАРК-Маркер, с начала текущего года компания уже успела заключить 32 контракта на сумму более 4,2 миллиона рублей на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, поставку нефтепродуктов и прочих химических продуктов, электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.
Самыми крупными заказчиками компании в текущем году стали Региональное оперативно-поисковое управление, СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области, Административная инспекция по Ростовской области, региональный ГУФСИН, Городская больница скорой медицинской помощи города Ростова-на-Дону.
При этом для получения закупки поставщик не брезгует демпингом. Например, для аукциона, который проводила Административная инспекция Ростовской области на оказание услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, по сообщению СПАРК-Маркетинг, снижение начальной цены участником превысило 25%. Сервис указывает, что такое экономически необоснованное поведение одного из участников применятся для того, чтобы вытеснить конкурента, получить контракт на любых условиях. Одновременно это может быть признаком завышения начальной цены контракта заказчиком.
Еще одним лидером по числу выигранных закупок, по информации сервиса, в регионе является бизнес-леди, зарегистрированная в поселке Верхнетемерницкий в Аксайском районе. Индивидуальный предприниматель Мария Мельникова с 2013 года оказывает услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, а также занимается поставкой комплектующих и запчастей. В 2022 году предприниматель уже заключила 21 контракт на общую сумму в 2,1 миллиона рублей. Основными заказчиками бизнес-леди являются Городская поликлиника № 1 Ростова-на-Дону, МРУ Росалкогольрегулирования по ЮФО, ФГБУ «ФКП Росреестра», а также Перинатальный центр. Для сравнения за весь 2021 год Мельникова получила с госконтрактов немногим более 2,2 миллиона рублей. При этом, по данным СПАРК-Маркетинг, предприниматель нередко демпингует, чтобы победить на аукционе и получить контракт.
Автосервис ООО «Автьогород61» из Ростова, принадлежащий Юрию Заханевичу, получил с начала года 17 контрактов на сумму более 6,2 миллиона рублей на техобслуживание транспортных средств. В 2022 году компания заключила уже пять контрактов на проведение диагностики и техобслуживанию служебного транспорта с Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Ростовской области. При этом ни в одной их этих закупок, которые, к слову были проведены все в июне, компания не пошла на снижение начальной стоимости контракта. Однако в ноябре и декабре 2021 года подрядчик также стал исполнителем по двум контрактам для МВД, стоимость каждого из которых составила 5 миллионов рублей.
Самый крупный контракт, согласно данным СПАРК-Маркет, по сравнению с другими региональными контрагентами получила ростовская компания ООО «Бествей-Ростов», выиграв закупку Южного таможенного управления на техобслуживание транспортных средств ведомства. Как и другие поставщики подрядчик пошел на снижение начальной стоимости закупки более, чем на четверть, а сам контракт был заключен еще в конце 2021 года. В настоящее время поставщик услуги фактически получил 3,6 миллиона рублей из 6,2 миллиона, оговоренных контрактом.
Если поставщики автомобилей и спецтехники не спешат отдавать свой товар и редко идут на снижение начальной цены закупки, то автосервисы, напротив, делают все, чтобы получить контракт. За счет чего происходит снижение цены, и на чем готовы экономить контрагенты и заказчики - вопрос остается открытым.