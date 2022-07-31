Бюджет резиновый: почему ростовские ведомства платят за автомобили на 40% дороже

Автосервис ООО «Автьогород61» из Ростова, принадлежащий Юрию Заханевичу, получил с начала года 17 контрактов на сумму более 6,2 миллиона рублей на техобслуживание транспортных средств. В 2022 году компания заключила уже пять контрактов на проведение диагностики и техобслуживанию служебного транспорта с Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Ростовской области. При этом ни в одной их этих закупок, которые, к слову были проведены все в июне, компания не пошла на снижение начальной стоимости контракта. Однако в ноябре и декабре 2021 года подрядчик также стал исполнителем по двум контрактам для МВД, стоимость каждого из которых составила 5 миллионов рублей.