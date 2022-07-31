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Posted 31 июля 2022, 12:33

Published 31 июля 2022, 12:33

Modified 11 сентября 2022, 15:18

Updated 11 сентября 2022, 15:18

На платном участке трассы М-4 под Ростовом образовалась пробка в 10 километров

31 июля 2022, 12:33
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом собралась огромная пробка по причине нескольких ДТП, сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом затруднено из-за трех ДТП, которые произошли друг за другом. Затор образовался на пути движения из Краснодара в Ростов в районе села Самарское. Недалеко от этого места находится платный участок дороги.

Длина пробки составляет около десяти километров. Скорость движения транспорта там составляет 5-7 километров в час.

Ранее 30 июля гигантская пробка образовалась на отрезке дороги из станицы Старочеркасской, где в тот день проходил фестиваль «Донская уха», в Ростов. Из-за большого трафика затор не мог рассосаться в течение нескольких часов.

До этого дорожный затор стал причиной драки между двумя водителями на трассе между Ростовом и Батайском. Один из автомобилистов хотел объехать пробку по обочине, однако другому водителю это не понравилось. Вскоре словесная перепалка между участниками дорожного движения переросла в драку с разрыванием одежды друг на друге.

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#Алина Заярная#Новости
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