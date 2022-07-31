На платном участке трассы М-4 под Ростовом образовалась пробка в 10 километров

До этого дорожный затор стал причиной драки между двумя водителями на трассе между Ростовом и Батайском. Один из автомобилистов хотел объехать пробку по обочине, однако другому водителю это не понравилось. Вскоре словесная перепалка между участниками дорожного движения переросла в драку с разрыванием одежды друг на друге.