На платном участке трассы М-4 под Ростовом образовалась пробка в 10 километров

Posted 31 июля 2022, 12:33
Published 31 июля 2022, 12:33
Modified 11 сентября 2022, 15:18
Updated 11 сентября 2022, 15:18
Движение на трассе М-4 «Дон» под Ростовом затруднено из-за трех ДТП, которые произошли друг за другом. Затор образовался на пути движения из Краснодара в Ростов в районе села Самарское. Недалеко от этого места находится платный участок дороги.
Длина пробки составляет около десяти километров. Скорость движения транспорта там составляет 5-7 километров в час.
Ранее 30 июля гигантская пробка образовалась на отрезке дороги из станицы Старочеркасской, где в тот день проходил фестиваль «Донская уха», в Ростов. Из-за большого трафика затор не мог рассосаться в течение нескольких часов.
До этого дорожный затор стал причиной драки между двумя водителями на трассе между Ростовом и Батайском. Один из автомобилистов хотел объехать пробку по обочине, однако другому водителю это не понравилось. Вскоре словесная перепалка между участниками дорожного движения переросла в драку с разрыванием одежды друг на друге.