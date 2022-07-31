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Posted 31 июля 2022, 04:27

Published 31 июля 2022, 04:27

Modified 11 сентября 2022, 15:25

Updated 11 сентября 2022, 15:25

Уехавшие по политическим мотивам ростовчанки работают в Европе проститутками

Уехавшие по политическим мотивам ростовчанки работают в Европе проститутками

31 июля 2022, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Ростовчанки не понимают, что той жизни, о которой они мечтают, в Европе и в Турции не существует. Поэтому многие не могут себя реализовать, оседая в эскорте, где проще всего заработать деньги, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

По словам спикера, сегодня все чаще звучит тема о том, что россиянки, в том числе и ростовчанки, уехавшие в Европу и Турцию, работают в сфере досуга. Причем не только в массажных салонах, но и в эскорте. Столь странное падение в карьере собеседник объясняет неприспособленностью ростовчанок к суровым реалиям европейских и западных стран.

«Жизнь там сурова. Наверняка же, большинство уехавших такого не ожидали. Я всегда говорил, что существовавшая в оппозиционных мифах и стереотипах иллюзия о Европе и Западе рушится о суровую реальность, — отмечает Александр Сухарь. — Оказывается, нет там того либерализма, о котором все думали. Нет огромных материальных возможностей и экономического рая».

Собеседник добавляет, что за рубежом существуют вполне рациональные требования к тому или иному специалисту. Есть определенные требования к знанию языка. Из-за несоответствия этим критериям, многие ростовчанки вынуждены искать легкие сферы для достойного заработка. Одной из самых простых стала сфера эскорт услуг.

Однако далеко не все могут переступить через свои сложившиеся убеждения и амбиции. Поэтому политолог уверен, что в качестве случайного заработка, работа в эскорте возникнуть не могла.

«Люди по-разному раскрываются в экстремальных условиях. Но, я думаю, что большинство из уехавших, скорее всего и в Ростове подрабатывали в такой же сфере. Согласитесь, что из ниоткуда такая идея возникнуть не могла. Ведь есть и другие примеры, когда ростовчанки за границей работают в сфере бытовых услуг. Посудомойками или уборщицами», — делится мнением Александр Сухарь.

По словам собеседника, среди уехавших за рубеж девушек встречаются и истинные прагматики.

«Они начинают максимально получать доход от эскорта. Немало ростовчанок в Норвегии, Швеции и Финляндии выдают себя за беженок с Украины для того, чтобы вызвать сочувствие и увеличить свой доход», — говорит Александр Сухарь.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему многие уехавшие из Ростова за рубеж хотят вернуться домой.

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