Уехавшие по политическим мотивам ростовчанки работают в Европе проститутками

«Люди по-разному раскрываются в экстремальных условиях. Но, я думаю, что большинство из уехавших, скорее всего и в Ростове подрабатывали в такой же сфере. Согласитесь, что из ниоткуда такая идея возникнуть не могла. Ведь есть и другие примеры, когда ростовчанки за границей работают в сфере бытовых услуг. Посудомойками или уборщицами», — делится мнением Александр Сухарь.