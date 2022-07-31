В Ростове не нашлось желающих ремонтировать бомбоубежище на Мадояна

Заказчиком проведения текущего ремонта защитного сооружения гражданской обороны выступило ОАО «РЖД» для нужд Северо-Кавказской дирекции. Максимальная стоимость контракта составляла 3,3 миллиона рублей с учетом НДС. Известно, что объект, который необходимо было отремонтировать, находится на улице Мадояна, 316 - станция Ростов-Западный.
Потенциальным подрядчикам предлагалось выполнить работы до 31 октября 2022 года.
Однако к сроку окончания подачи заявок от потенциальных исполнителей не поступило ни одного предложения. В связи с этим запрос котировок был признан несостоявшимся.
Бомбоубежища предназначены для защиты людей в военное время или во время чрезвычайных положений.