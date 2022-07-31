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В Ростове не нашлось желающих ремонтировать бомбоубежище на Мадояна

31 июля 17:56
Фото: wikipedia.org
В Ростове-на-Дону запрос котировок на проведение ремонта объекта гражданской обороны на улице Мадояна был признан несостоявшимся, следует из конкурсной документации.

Заказчиком проведения текущего ремонта защитного сооружения гражданской обороны выступило ОАО «РЖД» для нужд Северо-Кавказской дирекции. Максимальная стоимость контракта составляла 3,3 миллиона рублей с учетом НДС. Известно, что объект, который необходимо было отремонтировать, находится на улице Мадояна, 316 - станция Ростов-Западный.

Потенциальным подрядчикам предлагалось выполнить работы до 31 октября 2022 года.

Однако к сроку окончания подачи заявок от потенциальных исполнителей не поступило ни одного предложения. В связи с этим запрос котировок был признан несостоявшимся.

Бомбоубежища предназначены для защиты людей в военное время или во время чрезвычайных положений.

Ранее стало известно, что в убежища и укрытия Ростова смогут вместиться около 70 тысяч человек.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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