В Ростовскую область возвращается коронавирус и холодная погода

Глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального правительства призвал ростовчан возобновить ношение масок в общественных местах. Это вызвано резким ростом заболеваемости коронавирусом в Ростовской области.
Ковалев отмечает, что высокая заражаемость ковидом сейчас обусловлена распространением новых штаммов вируса. Чтобы минимизировать заболеваемость, необходимо снова вернуться к использованию медицинских масок в местах скопления людей.
Также глава Роспотребнадзора рекомендовал ростовским работодателям проверять на COVID-19 всех сотрудников, возвращающихся на работу из отпусков.
Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, находящаяся сейчас под следствием в деле о превышении должностных полномочий, спрогнозировала новую волну заболеваемости коронавирусом.
Быковская по специальности является врачом-эпидемиологом. Опираясь на свои знания и опыт, она заявила, что коронавирус не ушел окончательно из региона после снятия ограничений и вернется с новой силой уже осенью этого года. По мнению экс-министра, ковид стал сезонной болезнью, и, как другие вирусные заболевания, будет активизироваться в холодные времена года.
Также Быковская напомнила о важности вакцинации от COVID-19, ведь после нее люди легче переносят коронавирус, иногда принимая его за обычное ОРВИ.
Синоптик Ольга Чупрова рассказала о погоде в Ростовской области в августе.
Она отметила, что в течение месяца температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы. В начале месяца воздух прогреется до +33 градусов днем и до +28 градусов ночью. В середине августа наступит небольшое похолодание. Столбики термометров опустятся до +32 градусов в дневное время и до +19 по ночам. Под конец месяца холод усилится. Воздух охладится до +28 днем и до +15 ночью.
Дожди и ливни придутся в Ростовской области на начало августа и конец, в середине месяца осадков не прогнозируется.