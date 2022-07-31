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В Ростовскую область возвращается коронавирус и холодная погода

31 июля 18:04
Фото: 1mediainvest.ru
Глава Роспотребнадзора в Ростовской области Евгений Ковалев отметил тревожную статистику заболеваемости ковидом в регионе и призвал вернуть масочный режим, с ним согласна экс-министр здравоохранения области Татьяна Быковская, тем временем синоптики рассказали о возвращении холодной погоды в Ростов в августе.

Возвращение COVID-19

Глава Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального правительства призвал ростовчан возобновить ношение масок в общественных местах. Это вызвано резким ростом заболеваемости коронавирусом в Ростовской области.

Ковалев отмечает, что высокая заражаемость ковидом сейчас обусловлена распространением новых штаммов вируса. Чтобы минимизировать заболеваемость, необходимо снова вернуться к использованию медицинских масок в местах скопления людей.

Также глава Роспотребнадзора рекомендовал ростовским работодателям проверять на COVID-19 всех сотрудников, возвращающихся на работу из отпусков.

Что говорит экс-министр

Бывший министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, находящаяся сейчас под следствием в деле о превышении должностных полномочий, спрогнозировала новую волну заболеваемости коронавирусом.

Быковская по специальности является врачом-эпидемиологом. Опираясь на свои знания и опыт, она заявила, что коронавирус не ушел окончательно из региона после снятия ограничений и вернется с новой силой уже осенью этого года. По мнению экс-министра, ковид стал сезонной болезнью, и, как другие вирусные заболевания, будет активизироваться в холодные времена года.

Также Быковская напомнила о важности вакцинации от COVID-19, ведь после нее люди легче переносят коронавирус, иногда принимая его за обычное ОРВИ.

Погода в августе

Синоптик Ольга Чупрова рассказала о погоде в Ростовской области в августе.

Она отметила, что в течение месяца температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы. В начале месяца воздух прогреется до +33 градусов днем и до +28 градусов ночью. В середине августа наступит небольшое похолодание. Столбики термометров опустятся до +32 градусов в дневное время и до +19 по ночам. Под конец месяца холод усилится. Воздух охладится до +28 днем и до +15 ночью.

Дожди и ливни придутся в Ростовской области на начало августа и конец, в середине месяца осадков не прогнозируется.

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