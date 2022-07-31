В Ростовскую область возвращается коронавирус и холодная погода

Быковская по специальности является врачом-эпидемиологом. Опираясь на свои знания и опыт, она заявила, что коронавирус не ушел окончательно из региона после снятия ограничений и вернется с новой силой уже осенью этого года. По мнению экс-министра, ковид стал сезонной болезнью, и, как другие вирусные заболевания, будет активизироваться в холодные времена года.