Жара и кратковременные дожди ждут дончан в Ростовской области в начале августа

Первые дни августа будут пасмурными и дождливыми. Так, в понедельник 1 августа, не смотря на высокую температуру воздуха днем - +36 градусов и ночью - + 20, ожидаются проливные ливни с молнией и грозами. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.