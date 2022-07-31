Жара и кратковременные дожди ждут дончан в Ростовской области в начале августа

Первые дни августа будут пасмурными и дождливыми. Так, в понедельник 1 августа, не смотря на высокую температуру воздуха днем - +36 градусов и ночью - + 20, ожидаются проливные ливни с молнией и грозами. Скорость ветра составит шесть метров в секунду.
Проливные дожди с грозами не прекратятся до субботы. Температура воздуха в течение рабочей недели будет колебаться днем в районе +29, а ночью - +19.
В субботу и воскресенье ливни прекратятся, хотя облачность и пасмурность никуда не уйдут. В выходные воздух прогреется днем до +33 градусов, а ночью - +19 градусов.