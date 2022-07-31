Жену сбежавшего в Австрию ростовского олигарха Базияна лишают жилья с видом на Кремль

В 2021 году Елена Базиян была признана банкротом, ее имущество выставили на торги. Владимир Базиян, бывший владелец стеклотарного завода «Актис» в Новочеркасск, был признан банкротом два года назад. Однако правоохранительные органы подозревают, что сделано это было умышленно, и завели в отношение Базияна уголовное дело. Бизнесмен успел покинуть Россию и находится в Австрии, которая отказалась выдать его российским властям.