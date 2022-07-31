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Posted 31 июля 2022, 18:08

Published 31 июля 2022, 18:08

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Жену сбежавшего в Австрию ростовского олигарха Базияна лишают жилья с видом на Кремль

31 июля 2022, 18:08
У супруги сбежавшего в Австрию ростовского бизнесмена Владимира Базияна могут отобрать квартиру в центре Москвы, сообщает «ДОН24», со ссылкой на документы арбитражного суда.

Арбитражный суд Ростовской области принял решение провести оценку рыночной стоимости московской квартиры Елены Базиян. Она является супругой сбежавшего в Австрию экс-владельца завода «Акстис» в Новочеркасске Владимира Базияна.

Семикомнатная квартира, которую будут оценивать специалисты из «Юг-экспертиза», находится на Арбате в переулке Романов, 5. Она расположена в старинном доме графа Шереметьева, построенном в 1913 году. Площадь квартиры составляет 312 квадратных метров. Ее окна выходят на Кремль. Риелторские компании оценивают квартиры в указанном доме на Арбате от 300 до 890 миллионов рублей в зависимости от площадии состояния жилья.

В 2021 году Елена Базиян была признана банкротом, ее имущество выставили на торги. Владимир Базиян, бывший владелец стеклотарного завода «Актис» в Новочеркасск, был признан банкротом два года назад. Однако правоохранительные органы подозревают, что сделано это было умышленно, и завели в отношение Базияна уголовное дело. Бизнесмен успел покинуть Россию и находится в Австрии, которая отказалась выдать его российским властям.

#Алина Заярная#Общество#Новости
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