Август в Ростове и в Таганроге начнется с дождей, жара немного спадет

Метеорологи сообщают, что первый день августа встретит жителей Ростова-на-Дону и Таганрога жарой до +37 градусов, однако уже к вечеру в регион могут прийти дожди с сильным ветром скоростью до 24 метров в секунду.
После этого дневная жара спадет ниже +30 градусов, но дожди в двух городах будут продолжаться три дня.
К пятнице, 5 августа, в Таганроге и Ростове должно распогодится, из-за чего температура непременно поднимется до +33-35 градусов, однако в Таганроге из-за близости к морю воздух будет прохладнее на пару градусов.
Такая жара будет держаться до конца первой декады месяца, после чего средние дневные температуры вернутся к показателям от +27 до +30 градусов.