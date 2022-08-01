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Август в Ростове и в Таганроге начнется с дождей, жара немного спадет

1 августа 12:09
Фото: Правительство Ростовской области
Синоптики сделали прогноз о том, какая погода ожидается в Ростове и Таганроге в первую декаду августа, данные предоставили федеральные гидрометцентры.

Метеорологи сообщают, что первый день августа встретит жителей Ростова-на-Дону и Таганрога жарой до +37 градусов, однако уже к вечеру в регион могут прийти дожди с сильным ветром скоростью до 24 метров в секунду.

После этого дневная жара спадет ниже +30 градусов, но дожди в двух городах будут продолжаться три дня.

К пятнице, 5 августа, в Таганроге и Ростове должно распогодится, из-за чего температура непременно поднимется до +33-35 градусов, однако в Таганроге из-за близости к морю воздух будет прохладнее на пару градусов.

Такая жара будет держаться до конца первой декады месяца, после чего средние дневные температуры вернутся к показателям от +27 до +30 градусов.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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