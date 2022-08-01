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Эколог рассказал, почему на Дону птенцы стрижей стали массово выпадать из гнезд

1 августа 10:58
Фото: А. Кузьмин/CC0/wiki
Стрижи проводят в воздухе до 90% своей жизни. Выходить стрижа, который упал на землю, в домашних условиях очень сложно, сообщил RostovGazeta эколог общественной организации Алексей Лебедев.

По его словам, сегодня в Ростове часто встречаются на земле раненые стрижи. Птенцы выпадают из гнезда из-за аномальной жары. А взрослые особи падают на землю по многим другим причинам. Особое строение тела не позволяют этим птицам взлетать самостоятельно. На земле они становятся беспомощны, и нуждаются в защите человеком.

«Стрижи проводят в воздухе 90% своей жизни. Но лету они питаются мошками, пьют воду. Поэтому выхаживать в домашних условиях их очень сложно, - отмечает Алексей Лебедев. - Многие люди пытаются помочь птицам, оказавшимся на земле. Но людям не хватает ни квалификации, ни знаний, ни препаратов».

Эколог предполагает, что идеальным вариантом для выхаживания стрижей могло бы стать создание на базе зоопарка специального реабилитационного центра.

«В Персиановке у нас учат на ветеринаров, но молодым специалистам нужна практика. Вот на базе зоопарка, в таком реабилитационном центре, будущие ветеринарные врачи и могли бы оттачивать свои навыки, помогая попавшим в беду птицам. И не только стрижам. На Дону попадаются и раненые колпицы, занесенные в Красную книгу, коровайки и многие другие птицы и животные, нуждающиеся в помощи человека», - говорит Алексей Лебедев.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчанина покусала змея, сбежавшая из соседней квартиры.

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