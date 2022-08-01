Эколог рассказал, почему на Дону птенцы стрижей стали массово выпадать из гнезд

«В Персиановке у нас учат на ветеринаров, но молодым специалистам нужна практика. Вот на базе зоопарка, в таком реабилитационном центре, будущие ветеринарные врачи и могли бы оттачивать свои навыки, помогая попавшим в беду птицам. И не только стрижам. На Дону попадаются и раненые колпицы, занесенные в Красную книгу, коровайки и многие другие птицы и животные, нуждающиеся в помощи человека», - говорит Алексей Лебедев.