Эксперты назвали опасным для экономики создание единого оператора наружной рекламы

Posted 1 августа 2022, 12:07
Published 1 августа 2022, 12:07
Modified 18 сентября 2022, 15:22
Updated 18 сентября 2022, 15:22
Данный закон для экономики, бизнеса и населения признали опасным члены профессионального сообщества, главы партий, антимонопольщики и региональные чиновники. Об этом пишет karelinform.ru.
Документ дает частной компании-оператору эксклюзивные права на цифровую наружную рекламу. Данная организация получит возможность ставить рекламные конструкции без всяких ограничений, например, на объектах культурного наследия, а также брать за свои услуги неограниченную плату. Единого оператора сделают ответственным за все объявления частных лиц. Размещать эти объявления оператор станет на своем сервисе.
Главы субъектов РФ ранее имели возможность напрямую повлиять на размещение наружной рекламы. Губернаторы учитывали архитектурные и географические особенности населенных пунктов. Скоро все – от выбора места для установки новых щитов до содержательной части наружной рекламы – перейдет в руки частной компании. Она, скорее всего, будет зарегистрирована в Москве. Такой подход уничтожит рынок наружной рекламы в Ростовской области. Доходы в бюджет сократятся. Удар также будет нанесен по сфере влияния самого губернатора Голубева Василия Юрьевича.
Федеральная антимонопольная служба начала заступаться за операторов. Принятие закона о едином операторе повышает риски злоупотреблений в отношении других участников рынка. Руководить всем станет одна структура.
Единым оператором предложили сделать частную фирму. Она станет совмещать функции хозяйствующего субъекта и госоргана, что нарушает действующие запреты антимонопольного законодательства и способно привести к злоупотреблениям в отношении других участников рынка, пояснила заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова.
Чиновница обращает внимание на неурегулированность ценовых решений для единого оператора в законопроекте, а также некорректность нераспространения на него существующих законов, касающихся культурного наследия и ГОСТа для наружной рекламы.
Эксперты Федеральной антимонопольной службы нашли в проекте закона «неконкурентные процедуры». Согласно им оператор способен обходить процедуру торгов и заключать контракты сроком до 30 лет.
Все это создает барьер для выхода на рынок новых организаций, в первую очередь малых и средних. Эксперты пришли к выводу, что новый проект закона лишит губернаторов некоторых политических полномочий в области управления медиасредой территорий, касающейся наружной рекламы.
Депутаты тоже сходятся во мнении, что принятие закона допустить нельзя. Тема серьезная и важная. Фракция «Справедливая Россия» голосовала против создания единого оператора наружной рекламы. Если проект реализуют, то на рекламном рынке появится монополия, заявил глава партии Сергей Миронов.
Политик рассказал об угрозе увольнения десятков тысяч россиян. Внешний вид российских городов может сильно измениться. Законопроект коснется огромного количества простых людей, которые привыкли пользоваться сайтами объявлений, резюмировал Миронов.
Проект закона надо снять с рассмотрения из-за того, что он может лишить РФ рынка рекламы, заявил председатель комитета нижней палаты парламента по защите конкуренции, член фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.
Новый закон вызовет закрытие десятков частных структур, занимающихся наружной рекламой. Либерально-демократическая партия России выступает против принятия документа, который создает неестественную монополию, отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Создание единого оператора наружной рекламы и объявлений частных лиц никак не влияет на обеспечение национальной безопасности. Автор документа не привел ни одного примера размещения баннера, который бы как-то противоречил интересам Российской Федерации, говорит член фракции КПРФ Николай Арефьев.