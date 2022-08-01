Эксперты назвали опасным для экономики создание единого оператора наружной рекламы

Главы субъектов РФ ранее имели возможность напрямую повлиять на размещение наружной рекламы. Губернаторы учитывали архитектурные и географические особенности населенных пунктов. Скоро все – от выбора места для установки новых щитов до содержательной части наружной рекламы – перейдет в руки частной компании. Она, скорее всего, будет зарегистрирована в Москве. Такой подход уничтожит рынок наружной рекламы в Ростовской области. Доходы в бюджет сократятся. Удар также будет нанесен по сфере влияния самого губернатора Голубева Василия Юрьевича.