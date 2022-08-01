Ломбарду на Мечникова в Ростове исполняется 55 лет

«Мы гордимся, что уже более полувека делаем жизнь людей проще, помогая в решении финансовых вопросов каждый день. Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — тех, кто работает в компании сегодня и кто был с нами в начале пути за проделанную работу и любовь к компании», — отметил руководитель сети.