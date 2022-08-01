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Ломбарду на Мечникова в Ростове исполняется 55 лет

1 августа 09:00
Фото: АО «Донской ломбард»
Региональная сеть АО «Донской ломбард» 1 августа отметит свой 55-летний юбилей.

Свою деятельность сеть начинала с единственного офиса на Мечникова, 140, а сейчас это 77 отделений в десяти городах области. Компания входит в ТОП-3 сетевых ломбардов региона и в ТОП-10 по РФ.

Первые офисы открывались и в отделениях Сбербанка. Сейчас это изолированные помещения с отдельным входом и удобствами: мягкой мебелью, детской зоной, телевизором.

Компания первой на региональном рынке ломбардов начала цифровизацию деятельности, отреагировав на потребности клиентов. В итоге уже 10 лет АО «Донской ломбард» развивается в online.

С 2015 года заключили контракт с ПАО «Сбербанк России"и клиенты сети получили возможность платежей через Сбербанк онлайн, терминалы и банкоматы.

Спустя год разработали уникальный личный кабинет на сайте donskoylombard.ru и добавили возможность оnline платежей по залоговым билетам. Еще через некоторое время появилось мобильное приложение «Донской ломбард», удобство которого сразу же оценили пользователи. Теперь клиенты могут в любое время уточнить информацию по залоговому билету.

Фото: АО «Донской ломбард»

Пандемия коронавируса вызвала резкий рост популярности онлайн-сервисов и компания сразу же отреагировала на это: обновила сайт и мобильное приложение, расширив функционал.

В настоящее время услугами АО «Донской ломбард» пользуются 100 тысяч человек ежегодно и 80% из них активно пользуются мобильным приложением.

Сеть ломбардов принимает участие и в жизни города, в 2019 году подарив ростовчанам сквер «Юность», расположенный на пересечении Соборного и Мечникова. В рамках благоустройства сотрудники компании высадили в сквере 50 деревьев.

В 2020 году у АО «Донской ломбард» появился корпоративный центр обучения, слушателями которого стали сто человек. Все выпускники центра стали сотрудниками сети. Кроме того, компания регулярно участвует в региональных и международных оффлайн и онлайн конференциях.

Компания не остается в стороне и от экологических проектов, в 2021 году на крыше центрального офиса установили солнечные панели, чтобы сократить загрязнение окружающей среды.

«Мы гордимся, что уже более полувека делаем жизнь людей проще, помогая в решении финансовых вопросов каждый день. Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду — тех, кто работает в компании сегодня и кто был с нами в начале пути за проделанную работу и любовь к компании», — отметил руководитель сети.

Сегодня АО «Донской ломбард» — это узнаваемый и надежный бренд. Подробнее о юбилее узнайте тут.

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