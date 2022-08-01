Министерство природы РО не увидело массовую гибель рыбы на реке Северский Донец

Напомним, что поводом для обследования водоохранной зоны и акватории реки Северский Донец стали жалобы жителей Белокалитвенского района. Обеспокоенные ситуацией люди прислали в редакцию RostovGazeta видео, на котором зафиксирована гибель ресурсов на реке Северский Донец.
Специалисты министерства отреагировали оперативно. Проведенная проверка не выявила на реке факты погибших биоресурсов, несмотря на фото и видео.
«Кроме того, проведен опрос лиц, осуществляющих любительскую рыбную ловлю на реке Северский Донец по результатам которого указанные факты также не подтвердились», — подчеркнули в минприроды.