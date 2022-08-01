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Министерство природы РО не увидело массовую гибель рыбы на реке Северский Донец

1 августа 17:52
Фото: жители Белокалитвенского района
Обследование водоохранной зоны и акватории реки Северский Донец показало, что факты погибших биоресурсов, в том числе и рыбы, не зафиксированы, сообщили RostovGazeta в минприроды и экологии Ростовской области.

Напомним, что поводом для обследования водоохранной зоны и акватории реки Северский Донец стали жалобы жителей Белокалитвенского района. Обеспокоенные ситуацией люди прислали в редакцию RostovGazeta видео, на котором зафиксирована гибель ресурсов на реке Северский Донец.

Специалисты министерства отреагировали оперативно. Проведенная проверка не выявила на реке факты погибших биоресурсов, несмотря на фото и видео.

«Кроме того, проведен опрос лиц, осуществляющих любительскую рыбную ловлю на реке Северский Донец по результатам которого указанные факты также не подтвердились», — подчеркнули в минприроды.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в августе эксперты спрогнозировали засуху в Ростовской области.

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