На Солёном озере в Батайске при странных обстоятельствах утонул мужчина 1 августа

В понедельник, 1 августа, в соцсетях появилось видео, на котором несколько купальщиков вытаскивают из воды Солёного озера молодого человека.
Очевидцы рассказывают, что мужчина провел под водой более 15 минут, и хотя на пляже были спасатели — никто не пришел парню на помощь. Свидетели происшествия сообщили, что в итоге в роли спасателя выступил один из купальщиков, который вытащил молодого человека, чье тело находилось у буйков в 10 метрах от берега.
«Мы его реанимировали, пошёл позыв воды из лёгких с кровью, на артерии просматривался пульс», — сообщил очевидец, добавив, что скорая приехала через 20 минут после вызова, а сам молодой человек был госпитализирован.
В соцсетях сообщают, что мужчина якобы скончался в больнице, но эта информация пока не получила подтверждения в официальных источниках и она уточняется.
Разгневанные произошедшим жители Батайска потребовали провести проверку спасателей, которые не пришли на помощь тонущему.
«Зато въезд платный, сидят в своей конуре, зачем* они вообще там нужны? Срочно проверку туда, и убирайте этих вышибал-спасателей, не нужны они там, а только бабки сшибают», — заявили батайчане.
«Там вообще надо проверить все, сплошное бабло, ответственности никакой», — согласились комментаторы, добавив, что им кажутся незаконными сборы денег на въезде на пляж.
* — комментарий был изменен по причине использования ненормативной лексики.