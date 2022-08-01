На Солёном озере в Батайске при странных обстоятельствах утонул мужчина 1 августа

Очевидцы рассказывают, что мужчина провел под водой более 15 минут, и хотя на пляже были спасатели — никто не пришел парню на помощь. Свидетели происшествия сообщили, что в итоге в роли спасателя выступил один из купальщиков, который вытащил молодого человека, чье тело находилось у буйков в 10 метрах от берега.