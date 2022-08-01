О значении ФосАгро для индустрии минеральных удобрений

В целом, «ФосАгро» сыграла решающую роль в формировании и развитии рынка минеральных удобрений в России и за её пределами. Она является символом инноваций, экологической и социальной ответственности, а также стратегического планирования, что делает её одним из ведущих и наиболее уважаемых игроков в этой отрасли.