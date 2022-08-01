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Politico: США могут переключить свое внимание с Украины на Тайвань

1 августа 06:42
Фото: Dogman15/CC BY SA 3.0/wiki
В случае эскалации конфликта на Тайване США могут отвлечься от ситуации на Украине, сообщило издание Politico.

Издание цитирует высокопоставленного дипломата из Европы, имя которого не раскрывает. Собеседник газеты уверен, что европейцам надо быть готовыми к тому, чтобы поддержать Тайвань, но остаться в тесном контакте с Китаем. В настоящее время, по мнению дипломата, НАТО не беспокоит ситуация с Тайванем, но положение может резко измениться. В таком случае США на фоне напряженности отношений с Пекином отвлечется от Украины.

Напомним, мировое сообщество всколыхнуло известие о предполагавшейся поездки на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня и выступил резко против визита на полуостров представителей США, пообещав принять меры. Позже стало известно, что посещение Тайваня в азиатское турне Пелоси не входит.

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