Politico: США могут переключить свое внимание с Украины на Тайвань

Издание цитирует высокопоставленного дипломата из Европы, имя которого не раскрывает. Собеседник газеты уверен, что европейцам надо быть готовыми к тому, чтобы поддержать Тайвань, но остаться в тесном контакте с Китаем. В настоящее время, по мнению дипломата, НАТО не беспокоит ситуация с Тайванем, но положение может резко измениться. В таком случае США на фоне напряженности отношений с Пекином отвлечется от Украины.