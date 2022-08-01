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Ростовские бабушки рассказали, почему больше не сидят на лавочках у подьезда

1 августа 16:01
Фото: 1MI
Пенсионерки ушли со скамеек ростовских дворов из-за страха заразиться коронавирусом и преклонного возраста, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовская пенсионерка Алина Гурновая.

По словам ростовчанки Алины Гурновой, которая живёт в одной из типовых многоэтажек Советского района, пожилые женщины перестали выходить на скамейки у подъездов из-за изоляции, которую все должны были соблюдать во время пандемии коронавируса.

«Мы боялись от соседей заразиться, все-таки возраст уже. Я за эти два года почти ходить перестала», —рассказывает ростовчанка.

Ее соседка Галина Христова добавляет, что поколение 80-летних пенсионеров и старше с трудом преодолевает лестничные пролеты.

«Те, что помоложе нас лет на 15-20 научились общаться в планшетах. Они не вживую общаются, а больше по интернету», — считает Галина Христова.

По утверждению обеих пенсионерок, эпоха «бабушек на лавочках» отошла в прошлое из-за коронавируса и технического прогресса.

Ранее RostovGazeta писала о том, с лавочек у подъездов пропали бабушки.

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