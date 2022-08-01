Ростовские бабушки рассказали, почему больше не сидят на лавочках у подьезда

По словам ростовчанки Алины Гурновой, которая живёт в одной из типовых многоэтажек Советского района, пожилые женщины перестали выходить на скамейки у подъездов из-за изоляции, которую все должны были соблюдать во время пандемии коронавируса.
«Мы боялись от соседей заразиться, все-таки возраст уже. Я за эти два года почти ходить перестала», —рассказывает ростовчанка.
Ее соседка Галина Христова добавляет, что поколение 80-летних пенсионеров и старше с трудом преодолевает лестничные пролеты.
«Те, что помоложе нас лет на 15-20 научились общаться в планшетах. Они не вживую общаются, а больше по интернету», — считает Галина Христова.
По утверждению обеих пенсионерок, эпоха «бабушек на лавочках» отошла в прошлое из-за коронавируса и технического прогресса.