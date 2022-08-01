В Минцифры предложили использовать биометрию для входа на режимные объекты

ЕБС получила статус государственной информационной системы в конце минувшего года, а ее оператором стал «Ростелеком». К тому времени система, которая была запущена в работу в 2019 году, объединила 236,4 тысячи образцов. Предполагается, что применение ЕБС будет осуществляться на добровольной основе, и организации, как и ранее, смогут использовать для прохода сотрудников карты и пропуска.