rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Минцифры предложили использовать биометрию для входа на режимные объекты

1 августа 15:15
Фото: piqsels.com
Специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) Российской Федерации разработали законопроект, предусматривающий использование Единой биометрической системы (ЕБС) для входа на режимные объекты.

Под действие нового закона, проект которого предполагается направить на рассмотрение Госдумы уже ближайшей осенью, попадут оборонные, ядерные, оружейные, химические и атомные заводы и предприятия, а также организации транспортной инфраструктуры, субъекты критической информационной инфраструктуры и объекты, теракт на которых может привести к возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) с опасными социально-экономическими последствиями. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».

ЕБС получила статус государственной информационной системы в конце минувшего года, а ее оператором стал «Ростелеком». К тому времени система, которая была запущена в работу в 2019 году, объединила 236,4 тысячи образцов. Предполагается, что применение ЕБС будет осуществляться на добровольной основе, и организации, как и ранее, смогут использовать для прохода сотрудников карты и пропуска.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00