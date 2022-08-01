В Минцифры предложили использовать биометрию для входа на режимные объекты

Под действие нового закона, проект которого предполагается направить на рассмотрение Госдумы уже ближайшей осенью, попадут оборонные, ядерные, оружейные, химические и атомные заводы и предприятия, а также организации транспортной инфраструктуры, субъекты критической информационной инфраструктуры и объекты, теракт на которых может привести к возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) с опасными социально-экономическими последствиями. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на «Коммерсант».
ЕБС получила статус государственной информационной системы в конце минувшего года, а ее оператором стал «Ростелеком». К тому времени система, которая была запущена в работу в 2019 году, объединила 236,4 тысячи образцов. Предполагается, что применение ЕБС будет осуществляться на добровольной основе, и организации, как и ранее, смогут использовать для прохода сотрудников карты и пропуска.