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В «Спартаке» не подтверждают уход Федуна с поста президента клуба

1 августа 13:25
Фото: wikimedia.org
По словам руководителя пресс-службы ФК «Спартак» Дмитрия Зеленова, слухи о том, что Леонид Федун покидает пост президента клуба, лишены оснований. По крайней мере, руководству команды ничего об это неизвестно.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Зеленова, в команде к подобным разговорам относятся спокойно. Все время называются разные фамилии, и слухи будут способствовать появлению разных новостей.

«Мы к этому готовы», — говорит он.

В конце июня Федун сообщил об уходе с поста вице-президента компаний ЛУКОЙЛ, на котором он был четверть века. Он объяснил это пенсионным возрастом и тем, что этого требуют семейные обстоятельства.

Ранее о том, что Федун может уйти с этого с поста, сообщали в Telegram-канале «Спартак КБ телега». Судя по информации портала, управлять командой доверят, вероятно, вице-президенту и владельцу акций ЛУКОЙЛа Александру Матыцину. Сейчас решаются юридические вопросы, касающиеся передачи акций клуба.

Помимо этого, о том, что Федун может уйти, рассказал Telegram-канал Baza. В качестве нового возможного президента «Спартака» издание называет имя бывшего главы Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.

#Новости#Спорт
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