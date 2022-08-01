В «Спартаке» не подтверждают уход Федуна с поста президента клуба

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на Зеленова, в команде к подобным разговорам относятся спокойно. Все время называются разные фамилии, и слухи будут способствовать появлению разных новостей.
«Мы к этому готовы», — говорит он.
В конце июня Федун сообщил об уходе с поста вице-президента компаний ЛУКОЙЛ, на котором он был четверть века. Он объяснил это пенсионным возрастом и тем, что этого требуют семейные обстоятельства.
Ранее о том, что Федун может уйти с этого с поста, сообщали в Telegram-канале «Спартак КБ телега». Судя по информации портала, управлять командой доверят, вероятно, вице-президенту и владельцу акций ЛУКОЙЛа Александру Матыцину. Сейчас решаются юридические вопросы, касающиеся передачи акций клуба.
Помимо этого, о том, что Федун может уйти, рассказал Telegram-канал Baza. В качестве нового возможного президента «Спартака» издание называет имя бывшего главы Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.