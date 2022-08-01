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В центре Ростова и в Нахичевани хотят изъять землю под аварийными домами

1 августа 13:43
Фото: Яндекс.Карты
В центре Ростова и Нахичевани объявили об аварийном статусе домов в переулке Братском и улице 1-й Линии, информация об этом появилась на портале администрации.

В среду, 27 июля, администрация Ростова-на-Дону выпустила два постановления об изъятии земельных участков на переулке Братском, 39 и улицами 1-й Линии с Нижненольной, 22А. Причиной этого стало аварийное состояние домов, расположенных по адресам Нижненольная, 22А и Братский, 39В. Оба дома построили до Октябрьской революции, теперь их собираются снести.

При этом площадь земельного участка в центре города на Братском, 39/18 составит более 2,2 тысячи квадратных метров, а в Нахичевани — 373 квадратных метра. Для этого предстоит выкупить недвижимость всего у пяти собственников, которые получат извещение об изъятии в течении 10 дней с момента опубликования документа.

Властям города предстоит оценить стоимость изъятых участков и возместить убытки владельцам.

Ранее в Ростове собрались снести дом, построенный в 1881 году.

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