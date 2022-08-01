В центре Ростова и в Нахичевани хотят изъять землю под аварийными домами

При этом площадь земельного участка в центре города на Братском, 39/18 составит более 2,2 тысячи квадратных метров, а в Нахичевани — 373 квадратных метра. Для этого предстоит выкупить недвижимость всего у пяти собственников, которые получат извещение об изъятии в течении 10 дней с момента опубликования документа.