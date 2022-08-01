Власти Ростова прокомментировали сообщения СМИ о состоянии дорожного комплекса

Напомним, в рейтинге из 75 возможных мест Ростов занял 41-е с 58-ю баллами. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ, оценка основана на мнении местных жителей, которых просили ответить на несколько вопросов, касающихся состоянии дорожного хозяйства в их городе. Среди вопросов были о работе общественного транспорта, дорожной полиции, как часто город стоит в пробках и каково состояние дорожного покрытия. В идеале любой из городов-участников мог набрать 100 баллов. Победителем рейтинга уже не в первый раз стал Грозный, последнюю строчку занял Ярославль.
Ростовчане самой главной проблемой дорожного комплекса назвали пробки.
Некоторые СМИ назвали позицию Ростова в рейтинге - одним из худших в России. Как прокомментировали в мэрии, Ростов хоть и занял 41-е место, но оно идет сразу после Москвы и с учетом количества участников - это средний результат, а не худший.
По мнению городских властей, в Ростове есть к чему стремиться в плане состояния дорожного хозяйства, но относиться к аналитическим данным необходимо объективно и непредвзято.
В городе беспрерывно ведут работы по ремонту дорожной сети. Большое внимание уделяется асфальтированию грунтовых дорог, прокомментировала пресс-секретарь главы администрации Мария Петрова.
Только в июне текущего года в Ростове дополнительно выделили около 92 миллионов рублей на ремонт грунтовых дорог. Выделенные деньги пойдут на ремонт девяти грунтовок, в городе уже выбрали подрядчиков для проведения работ.
По состоянию на конец июля полностью завершили укладку дорожного покрытия на трех грунтовых дорогах, еще на пяти готовность работ составляет от 46 до 95 %.
Кроме того, по состоянию на середину июля в Ростове устранили дефекты асфальтобетонного покрытия на площади 98,3 тысячи квадратных метров, что составило 80% от ремонтных работ, запланированных на 2022 год.
Участие в ремонте дорожной сети города принимают 12 бригад и пять заводов.