Власти Ростова прокомментировали сообщения СМИ о состоянии дорожного комплекса

Напомним, в рейтинге из 75 возможных мест Ростов занял 41-е с 58-ю баллами. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ, оценка основана на мнении местных жителей, которых просили ответить на несколько вопросов, касающихся состоянии дорожного хозяйства в их городе. Среди вопросов были о работе общественного транспорта, дорожной полиции, как часто город стоит в пробках и каково состояние дорожного покрытия. В идеале любой из городов-участников мог набрать 100 баллов. Победителем рейтинга уже не в первый раз стал Грозный, последнюю строчку занял Ярославль.