Защита представила все доказательства в деле экс-замглавы Ростовской области Сидаша

Адвокат Александр Полянский, заявил, что закончил представлять в суде доказательства невиновности своего подопечного экс-замглавы региона Сергея Сидаша. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве «Ростов-Арены». Следствие полагает, что Сидаш и подрядчики заменили песок крупной фракции, необходимый для возведения подъездов к арене, на более мелкий и низкий по цене. Сумма ущерба составила 80 миллионов рублей. Сидаш свою вину не признает.
После того, как защита подсудимого представила все доказательства его невиновности, должны состояться прения сторон. На них прокурор огласит наказание, которое считает необходимым для бывшего чиновника и других подсудимых.
Новое заседание по делу пройдет уже 4 августа.
Напомним, ранее на заседании суда была допрошена супруга Сергея Сидаша. О деле по существу женщина показаний не дала, однако отметила, что Сидаш воспитывает ее 13-летнего сына, является примерным отцом и супругом.