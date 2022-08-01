rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Защита представила все доказательства в деле экс-замглавы Ростовской области Сидаша

1 августа 12:00
Фото: Правительство Ростовской области
Защита экс-замглавы Ростовской области Сергея Сидаша закончила представлять доказательства его невиновности в суде в деле о «золотом песке», об этом адвокат подсудимого сообщил изданию Donday.

Адвокат Александр Полянский, заявил, что закончил представлять в суде доказательства невиновности своего подопечного экс-замглавы региона Сергея Сидаша. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве «Ростов-Арены». Следствие полагает, что Сидаш и подрядчики заменили песок крупной фракции, необходимый для возведения подъездов к арене, на более мелкий и низкий по цене. Сумма ущерба составила 80 миллионов рублей. Сидаш свою вину не признает.

После того, как защита подсудимого представила все доказательства его невиновности, должны состояться прения сторон. На них прокурор огласит наказание, которое считает необходимым для бывшего чиновника и других подсудимых.

Новое заседание по делу пройдет уже 4 августа.

Напомним, ранее на заседании суда была допрошена супруга Сергея Сидаша. О деле по существу женщина показаний не дала, однако отметила, что Сидаш воспитывает ее 13-летнего сына, является примерным отцом и супругом.

Материалы по теме
В Ростове на очередном судебном заседании зачитали телефонный разговор Сергея Сидаша Обвиняемый по делу о «Ростов-Арене» Сергей Сидаш возложил на суде вину на МинстройСуд допросил жену экс-замглавы Ростовской области Сидаша по делу о «золотом песке»
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00