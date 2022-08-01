Защита представила все доказательства в деле экс-замглавы Ростовской области Сидаша

Адвокат Александр Полянский, заявил, что закончил представлять в суде доказательства невиновности своего подопечного экс-замглавы региона Сергея Сидаша. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве «Ростов-Арены». Следствие полагает, что Сидаш и подрядчики заменили песок крупной фракции, необходимый для возведения подъездов к арене, на более мелкий и низкий по цене. Сумма ущерба составила 80 миллионов рублей. Сидаш свою вину не признает.