60% от всей гумпомощи, отправленной в Донбасс, собрали региональные отделения ЕР

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии сказал, что в Донбассе и на прочих территориях функционирует 37 гуманитарных центров «Единой России»: 15 - в ДНР, 10 — в ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях. Помощь в данных центрах получили свыше 400 000 человек. За каждой территорией закрепили ответственного депутата Государственной думы.