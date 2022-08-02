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60% от всей гумпомощи, отправленной в Донбасс, собрали региональные отделения ЕР

2 августа 09:14
Фото: ER.RU
60% всей гуманитарной помощи, которую отправили в Донбасс и на освобожденные территории, собрали региональные отделения «Единой России».

Только партией, без учета помощи по линии Министерства обороны, доставлено свыше 12 000 тонн груза.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии сказал, что в Донбассе и на прочих территориях функционирует 37 гуманитарных центров «Единой России»: 15 - в ДНР, 10 — в ЛНР, а также в Харьковской и Запорожской областях. Помощь в данных центрах получили свыше 400 000 человек. За каждой территорией закрепили ответственного депутата Государственной думы.

Андрей Турчак рассказал о реализации медицинского направления. За него отвечает председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало свыше 420 врачей. Медики помогают как гражданским, так и военным. Еще они работают в медицинских кабинетах при гуманитарных центрах единороссов.

По словам секретаря генсовета партии, при помощи Московского государственного университета и лично ректора Виктора Садовничего «Единой Россией» установлено телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

Благодаря терминалам удается проводить первичную диагностику, снимать электрокардиограммы, измерять давление и передавать сведения в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами Московского государственного университета.

Кроме того, в рамках акции «Единой России» и Министерства просвещения «Книги — Донбассу» удалось собрать более 150 000 печатных изданий. Действие акции распространяется и на освобожденные территории. Отдельное внимание «Единой Россией» уделяется поддержке и досугу детей. В Луганске, Купянске, Старобельске и Алчевске открылись детские центры. В них волонтерами-вожатыми организуются спортивные и творческие занятия.

В добровольческой деятельности в Донбассе и на освобожденных территориях участвовали уже свыше 1000 волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и "Волонтерской Роты". Помимо этого, «Молодая Гвардия Единой России» создала свои представительства в ДНР и ЛНР.

Партия помогает беженцам в пунктах временного размещения, которых на данный момент открыто 647 в 59 субъектах РФ. Там проживают 33 000 вынужденных переселенцев из ЛДНР. Многие из них хотят вернуться в свои города, сообщается на сайте ER.RU.

Турчак подчеркнул, что фиксируется обратная тенденция. Беженцы возвращаются в Донбасс. Они хотят жить у себя дома.

С началом эвакуации жителей ДНР и ЛНР «Единая Россия» в Ростовской области одной из первых развернула работу по оказанию необходимой помощи.

«В партийных приемных по всему региону был организован сбор предметов первой необходимости. Депутаты «Единой России» и наш волонтерский центр передали для эвакуированных, а также непосредственно в сами республики более 270 тонн гуманитарной помощи, в том числе питьевую воду, продукты питания, бытовую технику», - рассказал секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», спикер донского парламента Александр Ищенко.

Волонтеры партии и МГЕР дежурили в пунктах временного размещения, встречали прибывающих, участвовали в решении бытовых вопросов, организовывали досуг детей. На площадке областной партийной приемной с 20 февраля создали Центр правовой помощи гражданам из ДНР и ЛНР, за консультацией сюда обратились уже более 3 500 человек.

Фракция «Единая Россия» в Заксобрании Ростовской области присоединилась к акции «Книги – Донбассу» и передала в народные республики и на освобожденные территории 1000 экземпляров детской литературы, а всего донскими партийцами передано 10 тысяч книг.

«Поддержка Донбасса и освобожденных территорий продолжается, добавляются новые задачи и формы. Уверен, вместе, общими усилиями мы наладим здесь нормальную жизнь», - подчеркнул Александр Ищенко.

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