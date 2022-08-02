rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 36 тысяч ростовчан съели 1500 литров ухи бесплатно в станице Старочеркасской

2 августа 06:45
Фото: Правительство Ростовской области
Фестиваль «Донская уха», состоявшийся 30 июля в станице Старочеркасской, собрал более 36 тысяч ростовчан, сообщается на сайте регионального правительства.

В субботу 30 июля в Ростовской области прошел масштабный фестиваль «Донская уха». Все желающие могли попробовать знаменитое блюдо, приготовленное шеф-поварами, поучаствовать в мастер-классах и винных дегустациях.

Ростовские чиновники доложили, что в этом году фестиваль посетило более 36 тысяч гостей. Власти отмечают, что их цель сделать «Донскую уху» гастрономическим брендом региона, который привлечет в Ростовскую область еще больше туристов.

Однако сами гости гастрономического фестиваля пожаловались на ряд организационных проблем. В частности, они назвали «адом» отсутствие автобусов, на которых можно было бы добраться на мероприятие и уехать обратно. Власти обещали, увеличить количество транспорта в станицу Старочеркасскую в два раза, однако участники фестиваля утверждают, что транспорта практически не было.

Помимо этого, гости, добравшиеся в станицу на машинах, сетовали на многочасовые пробки, образовавшиеся на пути из Старочеркасской в Ростов.

Материалы по теме
Тысячу литров донской ухи приготовят в Ростовской области в рамках фестиваляГигантская пробка не позволяет ростовчанам вернуться в город после «Донской ухи»«Это был ад»: ростовчане пожаловались на отсутствие автобусов на «Донской ухе»
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00