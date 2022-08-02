Более 36 тысяч ростовчан съели 1500 литров ухи бесплатно в станице Старочеркасской

Однако сами гости гастрономического фестиваля пожаловались на ряд организационных проблем. В частности, они назвали «адом» отсутствие автобусов, на которых можно было бы добраться на мероприятие и уехать обратно. Власти обещали, увеличить количество транспорта в станицу Старочеркасскую в два раза, однако участники фестиваля утверждают, что транспорта практически не было.