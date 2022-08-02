Более 36 тысяч ростовчан съели 1500 литров ухи бесплатно в станице Старочеркасской

В субботу 30 июля в Ростовской области прошел масштабный фестиваль «Донская уха». Все желающие могли попробовать знаменитое блюдо, приготовленное шеф-поварами, поучаствовать в мастер-классах и винных дегустациях.
Ростовские чиновники доложили, что в этом году фестиваль посетило более 36 тысяч гостей. Власти отмечают, что их цель сделать «Донскую уху» гастрономическим брендом региона, который привлечет в Ростовскую область еще больше туристов.
Однако сами гости гастрономического фестиваля пожаловались на ряд организационных проблем. В частности, они назвали «адом» отсутствие автобусов, на которых можно было бы добраться на мероприятие и уехать обратно. Власти обещали, увеличить количество транспорта в станицу Старочеркасскую в два раза, однако участники фестиваля утверждают, что транспорта практически не было.
Помимо этого, гости, добравшиеся в станицу на машинах, сетовали на многочасовые пробки, образовавшиеся на пути из Старочеркасской в Ростов.