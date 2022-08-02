Денис Буцаев обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать реформу РОП

В то же время следует помнить, что данный сбор не является налогом. То есть поступившие средства предназначены только для выплат профессионально занимающимся утилизацией компаниям. Также он заявил, что данная система “лучше всех” зарекомендовала себя в мире в направлениях, которыми сейчас занимается РЭО.