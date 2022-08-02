Денис Буцаев обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать реформу РОП

Буцаев отметил, что в области обращения с отходами источником возврата инвестиций является именно РОП. Это экологический сбор, который назначается производителям подлежащих утилизации продуктов. Можно платить данный сбор, а можно самостоятельно заключить договор с компанией-утилизатором, пишет ТАСС.
“Институт очень хороший, но правоприменение в этом институте очень сложное”, – заявил Буцаев.
В настоящее время администратором РОП выступает Росприроднадзор. Граждане сейчас платят по тарифам 200 млрд рублей, а в качестве экосбора поступает всего 5 млрд. Последняя цифра напрямую влияет на окупаемость связанных с утилизацией объектов, которые достаточно дороги.
Буцаев привел пример. Есть предприятия, мощность которых позволяет перерабатывать до 50 000 тонн мусора. Однако максимальная загрузка составляет 300 тонн, хотя в отчетах говорится о том, что утилизируются полные объемы. В итоге деньги не платятся, а мусор переполняет свалки.
По словам Буцаева, уже готов проект изменения федерального закона, который сделает систему утилизации более прозрачной. Это позволит исключить в дальнейшем такие злоупотребления.
В то же время следует помнить, что данный сбор не является налогом. То есть поступившие средства предназначены только для выплат профессионально занимающимся утилизацией компаниям. Также он заявил, что данная система “лучше всех” зарекомендовала себя в мире в направлениях, которыми сейчас занимается РЭО.
Владимир Путин обещал Денису Буцаеву рассмотреть его просьбу.