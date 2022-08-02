Два человека погибли в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Инцидент произошел в 19.30 мск, при обгоне Hyundai Elantra под управлением водителя 1980 года рождения на встречной полосе столкнулся лоб в лоб с Opel Astra. Отмечается, что автомобиль выполнял обгон на разрешенном для этого участке.
В результате аварии на месте погибли оба водителя, кроме того, пострадали пассажиры Hyundai Elantra 2007 и 1984 годов рождения.
По факту происшествия начали проверку.
В этот же день рано утром на трассе Ростов - Волгодонск произошла аналогичная авария: там лоб в лоб столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли от полученных травм.