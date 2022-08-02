rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два человека погибли в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

2 августа 05:25
Фото: УГИБДД по РО
На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе города Зверево вечером 1 августа в аварии погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в 19.30 мск, при обгоне Hyundai Elantra под управлением водителя 1980 года рождения на встречной полосе столкнулся лоб в лоб с Opel Astra. Отмечается, что автомобиль выполнял обгон на разрешенном для этого участке.

В результате аварии на месте погибли оба водителя, кроме того, пострадали пассажиры Hyundai Elantra 2007 и 1984 годов рождения.

По факту происшествия начали проверку.

В этот же день рано утром на трассе Ростов - Волгодонск произошла аналогичная авария: там лоб в лоб столкнулись два автомобиля, оба водителя погибли от полученных травм.

Материалы по теме
На пути в Ростов на М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с автобусомДвое жителей Москвы погибли в тройном ДТП в Ростовской областиРебенок и двое взрослых пострадали в тройном ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон»
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00