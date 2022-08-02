Едва не потерявшей руку на птицефабрике жительницу Шахт лишают компенсации

По словам дочери, 23 июня жительница Шахт Татьяна Вершинина, мол, выполняла свою работу — проводила дезинфекцию оборудования в ООО «Индюшкин двор». Из-за резкого перепада давления воды в шланге, женщина поскользнулась и упала.
«При падении мамина рука попала в конвейер. Я не понимаю, почему при дезинфекции работу оборудования не останавливают. Мама стала звать на помощь, но на заводе шумно. Услышали ее не сразу. Пока выключили оборудование, руку прокрутило на конвейере», — рассказывает Ксения.
От полученных травм Вершинина долго лечилась в больнице.
«Я разговаривала с руководством ООО УК „Агро Лидер“, ведь моя мама числилась там. А в „Индюшкин двор“ ее направили работать. Изначально мне пообещали оказать компенсацию. Но по факту не помогли никак, даже лечение не предложили оплатить, на которое у нас ушло более 90 тысяч рублей», — сокрушается дочь.
Она добавляет, что ООО УК «Агро Лидер» отказывается признавать факт производственной травмы.
«Выяснилось, что был неправильно составлен договор. Он был на оказание услуг, а теперь мне придется с ними судиться, чтобы перевести договор в трудовой, — отмечает Ксения. — Я узнала, что после нашего случая, в компании и вовсе договора перестали давать людям. Просто принимают на работу, а зарплату выдают ночью, наличкой».
И хотя травмы Татьяны Вершининой подтверждены документально, дочь полагает, что добиться компенсации от УК «Агро Лидер» будет нелегко.
«Свидетелей запугали. Они уже говорят, что в суд не пойдут, и никакие показания давать не будут», — подчеркивает Ксения.
В связи с новыми фактами RostovGazeta не смогла провести расследование, и получить комментарии непосредственно с мест происшествия. Информация уточняется.
По данным информационной системы СПАРК, ООО «УК «Агро Лидер» оказалось зарегистрированным в Белгороде. В Ростовской области данные о существовании «УК «Агро Лидер», о ее реквизитах и контактах, отсутствуют. Похожая ситуация сложилась и с ООО «Индюшкин двор». Контакты компании не обнаружены в открытом доступе. По данным СПАРК, головной офис расположенной в Каменоломни фирмы «Индюшкин двор» находится на Кипре. Стопроцентный пакет акций принадлежит компании ООО «АПК «Дамате», владельцем которой является «АС DAMATE Turkey Limited». По оценкам системы СПАРК, ООО «Индюшкин двор» — это компания с высоким риском.
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