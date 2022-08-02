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Едва не потерявшей руку на птицефабрике жительницу Шахт лишают компенсации

2 августа 13:22
Фото: 1MI
Получившая травму на производстве жительница Шахт Татьяна Вершинина не может добиться компенсации, об этом сообщила RostovGazeta ее дочь Ксения.

По словам дочери, 23 июня жительница Шахт Татьяна Вершинина, мол, выполняла свою работу — проводила дезинфекцию оборудования в ООО «Индюшкин двор». Из-за резкого перепада давления воды в шланге, женщина поскользнулась и упала.

«При падении мамина рука попала в конвейер. Я не понимаю, почему при дезинфекции работу оборудования не останавливают. Мама стала звать на помощь, но на заводе шумно. Услышали ее не сразу. Пока выключили оборудование, руку прокрутило на конвейере», — рассказывает Ксения.

От полученных травм Вершинина долго лечилась в больнице.

«Я разговаривала с руководством ООО УК „Агро Лидер“, ведь моя мама числилась там. А в „Индюшкин двор“ ее направили работать. Изначально мне пообещали оказать компенсацию. Но по факту не помогли никак, даже лечение не предложили оплатить, на которое у нас ушло более 90 тысяч рублей», — сокрушается дочь.

ООО «Индюшкин двор»
Фото: octobdonland.ru

Она добавляет, что ООО УК «Агро Лидер» отказывается признавать факт производственной травмы.

«Выяснилось, что был неправильно составлен договор. Он был на оказание услуг, а теперь мне придется с ними судиться, чтобы перевести договор в трудовой, — отмечает Ксения. — Я узнала, что после нашего случая, в компании и вовсе договора перестали давать людям. Просто принимают на работу, а зарплату выдают ночью, наличкой».

И хотя травмы Татьяны Вершининой подтверждены документально, дочь полагает, что добиться компенсации от УК «Агро Лидер» будет нелегко.

«Свидетелей запугали. Они уже говорят, что в суд не пойдут, и никакие показания давать не будут», — подчеркивает Ксения.

В связи с новыми фактами RostovGazeta не смогла провести расследование, и получить комментарии непосредственно с мест происшествия. Информация уточняется.

По данным информационной системы СПАРК, ООО «УК «Агро Лидер» оказалось зарегистрированным в Белгороде. В Ростовской области данные о существовании «УК «Агро Лидер», о ее реквизитах и контактах, отсутствуют. Похожая ситуация сложилась и с ООО «Индюшкин двор». Контакты компании не обнаружены в открытом доступе. По данным СПАРК, головной офис расположенной в Каменоломни фирмы «Индюшкин двор» находится на Кипре. Стопроцентный пакет акций принадлежит компании ООО «АПК «Дамате», владельцем которой является «АС DAMATE Turkey Limited». По оценкам системы СПАРК, ООО «Индюшкин двор» — это компания с высоким риском.

Ранее RostovGazeta сообщала, как водителя троллейбуса в Ростове уволили за предложения об улучшении работы предприятия.

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