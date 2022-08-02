Едва не потерявшей руку на птицефабрике жительницу Шахт лишают компенсации

«Выяснилось, что был неправильно составлен договор. Он был на оказание услуг, а теперь мне придется с ними судиться, чтобы перевести договор в трудовой, — отмечает Ксения. — Я узнала, что после нашего случая, в компании и вовсе договора перестали давать людям. Просто принимают на работу, а зарплату выдают ночью, наличкой».