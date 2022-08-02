Глава Минздрава Юрий Кобзев посоветовал ростовским антиваксерам заглянуть на кладбище

Министр привел неутешительные данные статистики. В Ростовской области вакцинировано два миллиона человек, из них на ревакцинацию пришло только 600 тысяч. Глава Минздрава напоминает, что вакцинация, хоть и не защищает от заражения самим коронавирусом, минимизирует негативные последствия от перенесенного заболевания. «Посмотрите на кладбище. Как можно позже желательно туда попадать. Пройдите вакцинацию», — заключил Кобзев.