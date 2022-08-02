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Глава Минздрава Юрий Кобзев посоветовал ростовским антиваксерам заглянуть на кладбище

2 августа 09:27
Фото: Правительство Ростовской области
Юрий Кобзев
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев посоветовал противникам вакцинации посмотреть на кладбище, это произошло в рамках его интервью местному телеканалу.

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Он отметил, что рост заболеваемости ковидом связан со снижением коллективного иммунитета, тот же в свою очередь зависит от числа вакцинированных.

Министр привел неутешительные данные статистики. В Ростовской области вакцинировано два миллиона человек, из них на ревакцинацию пришло только 600 тысяч. Глава Минздрава напоминает, что вакцинация, хоть и не защищает от заражения самим коронавирусом, минимизирует негативные последствия от перенесенного заболевания. «Посмотрите на кладбище. Как можно позже желательно туда попадать. Пройдите вакцинацию», — заключил Кобзев.

Ранее ростовчане заявили, что не удивлены возвращению коронавируса.

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