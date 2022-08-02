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Из Азовского моря выбросились дельфины, а Кобзев предложил присмотреться к кладбищам

2 августа 14:46
Фото: Страница в соцсети
Юрий Кобзев
В Ростовской области жителям предложили прогуляться по кладбищам, чтобы принять решение о вакцинации, в Азовском море погибли дельфины, а ВДВшникам не позволили искупаться в фонтанах.

Никаких традиционных заплывов

В администрации Ростова объявили, что празднование Дня ВДВ пройдет без включенных фонтанов, что отменяет традиционные купания празднующих.

Городские фонтаны отключили еще в понедельник, 1 августа, и возобновить их работу станет возможно только в среду.

Напомним, отключение фонтанов стало традицией городских властей, чтобы избежать наплыва купальщиков, которые любят охлаждаться в чашах фонтанов.

Фото: Администрация Ростова

Горькая правда

Глава Министерства здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев предложил антиваксерам изучить кладбища, видимо, чтобы в полной мере осознать возможные последствия отказа от вакцинации от коронавируса.

В эфире телеканала Юрий Кобзев уточнил, что в последнее время заболеваемость в регионе начала расти из-за снижения показателей коллективного иммунитета, добавив, что после вакцинации двух миллионов жителей в кампании по ревакцинации подключились всего 600 тысяч граждан.

Министр здравоохранения отметил, что хоть вакцинация и не является панацеей от коронавируса, она все же делает течение болезни мягче, что снижает риски для здоровья и жизни заболевших.

«Посмотрите на кладбище. Как можно позже желательно туда попадать. Пройдите вакцинацию», — в заключение добавил Кобзев.

Последствия жары

В соцсетях распространились фото и видео, на которых запечатлен берег Таганрогского залива Азовского моря, усеянный тушами дельфинов и трупами мертвой рыбы.

Очевидцев возмутило происходящее, и они потребовали найти виновников гибели млекопитающих и рыбы, однако местные жители сообщили, что виной всему — жара и мелководье.

Они утверждают, что массовый мор обитателей моря — это сезонное явление, которое является ежегодным и естественным для акватории залива.

«Каждый год такое, особенно в Таганроге. Там все побережье в дохлой рыбе и улитках. Жара, мелководье», — прокомментировали местные жители.

Фото: Соцсети

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