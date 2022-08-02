Из Азовского моря выбросились дельфины, а Кобзев предложил присмотреться к кладбищам

В эфире телеканала Юрий Кобзев уточнил, что в последнее время заболеваемость в регионе начала расти из-за снижения показателей коллективного иммунитета, добавив, что после вакцинации двух миллионов жителей в кампании по ревакцинации подключились всего 600 тысяч граждан.