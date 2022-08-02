К концу 2022 года прекратят свое производство Чай Lipton и Brooke Bond

Нидерландская чайная компания Ekaterra, которая производит чай Lipton, Saito и Brooke Bond прекращается своей производство на территории России. Завод располагается в Санкт-Петербурге. Он до сегодняшнего дня работал в обычном режиме. Его вынуждены были закрыть из-за проблем с логистикой, сообщает Telegram-канал Mash. Скорее всего, к концу года с прилавков исчезнут упаковки с популярным чаем. При этом компания обещает выполнить все обязательства перед российскими сотрудниками. Об этом пишет infox.ru.