К концу 2022 года прекратят свое производство Чай Lipton и Brooke Bond

Нидерландская чайная компания Ekaterra, которая производит чай Lipton, Saito и Brooke Bond прекращается своей производство на территории России. Завод располагается в Санкт-Петербурге. Он до сегодняшнего дня работал в обычном режиме. Его вынуждены были закрыть из-за проблем с логистикой, сообщает Telegram-канал Mash. Скорее всего, к концу года с прилавков исчезнут упаковки с популярным чаем. При этом компания обещает выполнить все обязательства перед российскими сотрудниками. Об этом пишет infox.ru.
В прошлом месяце стало известно, что в стране станет меньше пакетированого чая в связи с возможной нехваткой фильтр-бумаги, которую поставляли европейские, американские и японские предприятия.
Запрет на поставку фильтр-бумаги включили в пятый пакет санкций ЕС вместе с запретом на бумажную упаковку и крафтовую бумагу. Данный запрет начнет действовать с десятого августа.
Отмечается, что 65% чая, который продается в России – пакетированный. Трудности с сырьем уже испытывают компании Ahmad Tea, Floris и «Май». Производители начали поиски альтернативных поставщиков фильтр-бумаги в Турции и Китае. При этом с самим чаем проблем в России не будет.