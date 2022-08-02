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К концу 2022 года прекратят свое производство Чай Lipton и Brooke Bond

2 августа 05:32
Фото: piqsels.com
Производители Lipton и Brooke Bond уходят из России в связи с проблемами с логистикой.

Нидерландская чайная компания Ekaterra, которая производит чай Lipton, Saito и Brooke Bond прекращается своей производство на территории России. Завод располагается в Санкт-Петербурге. Он до сегодняшнего дня работал в обычном режиме. Его вынуждены были закрыть из-за проблем с логистикой, сообщает Telegram-канал Mash. Скорее всего, к концу года с прилавков исчезнут упаковки с популярным чаем. При этом компания обещает выполнить все обязательства перед российскими сотрудниками. Об этом пишет infox.ru.

В прошлом месяце стало известно, что в стране станет меньше пакетированого чая в связи с возможной нехваткой фильтр-бумаги, которую поставляли европейские, американские и японские предприятия.

Запрет на поставку фильтр-бумаги включили в пятый пакет санкций ЕС вместе с запретом на бумажную упаковку и крафтовую бумагу. Данный запрет начнет действовать с десятого августа.

Отмечается, что 65% чая, который продается в России – пакетированный. Трудности с сырьем уже испытывают компании Ahmad Tea, Floris и «Май». Производители начали поиски альтернативных поставщиков фильтр-бумаги в Турции и Китае. При этом с самим чаем проблем в России не будет.

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