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Кобзев связывает рост COVID-19 в Ростовской области с низкой ревакцинацией

2 августа 07:11
Фото: Правительство Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал о причинах роста заражаемости ковидом в интервью одному из местных телеканалов.

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев объяснил, почему в регионе растет число заболевших COVID-19. По его словам, на ситуацию негативно влияют новые штаммы вируса. Помимо этого, важнейшую роль в высокой заражаемости играет снижение коллективного иммунитета.

Для снижения распространения вируса необходим высокий коллективный иммунитетне менее 50%. В Ростовской области он значительно ниже, так как люди пренебрегают вакцинацией и ревакцинацией. На два миллиона вакцинированных ростовчан ревакцинированных приходится лишь 600 тысяч.

Кобзев призвал ростовчан более ответственно относиться к своему здоровью, не прибывая в ложных иллюзиях, что, переболев более полугода назад в легкой форме, они навсегда защитили себя от тяжелой формы коронавируса. Иммунитет человека, отмечает министр, достаточно хрупок, для его защиты необходима вакцинация.

Также глава Минздрава заверил, что в случае полномасштабного возвращения COVID-19 в Ростовскую область, необходимый коечный фонд будет развернут в течение трех дней.

Ранее о возвращении коронавируса в Ростовскую область предупредила предшественница Кобзева на посту министра здравоохранения Татьяна Быковская.

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