Кобзев связывает рост COVID-19 в Ростовской области с низкой ревакцинацией

Для снижения распространения вируса необходим высокий коллективный иммунитет — не менее 50%. В Ростовской области он значительно ниже, так как люди пренебрегают вакцинацией и ревакцинацией. На два миллиона вакцинированных ростовчан ревакцинированных приходится лишь 600 тысяч.