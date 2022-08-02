Логвиненко пообещал ростовчанам еще одну площадку для выгула собак на Вавилова

Развивая социальную инфраструктуру, мы не должны забывать и о любителях животных, которых немало. Поэтому мы стремимся создавать все более комфортные условия для содержания братьев наших меньших в городской среде. Ставлю задачу обязательно рассматривать возможность размещения площадок для занятий с животными при благоустройстве существующих общественных пространств и при проектировании новых.