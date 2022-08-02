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Логвиненко пообещал ростовчанам еще одну площадку для выгула собак на Вавилова

2 августа 13:44
Фото: Администрация Ростова
Еще одну площадку для выгула и дрессировки собак обустроят в Ростове в этом году.

Специально оборудованную для животных зону откроют в микрорайоне Суворовском - в парке «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» после завершения его благоустройства.

Общественное пространство располагается в границах улицы Вавилова с востока, улицы Сосновой с юга и запада, улицы Уланской с севера.

Работы проводят в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект планируется сдать к декабрю.

Площадка для собак в парке Суворовского хорошо оснащена: установлены барьер «бум», балансир, дорожка пеньков, горка, кольцо «колесо», тройное кольцо, малый и большой барьеры, лаз в виде трубы, столбы, пандус.

Фото: 1MI

Развивая социальную инфраструктуру, мы не должны забывать и о любителях животных, которых немало. Поэтому мы стремимся создавать все более комфортные условия для содержания братьев наших меньших в городской среде. Ставлю задачу обязательно рассматривать возможность размещения площадок для занятий с животными при благоустройстве существующих общественных пространств и при проектировании новых.

Сейчас в донской столице для четвероногих питомцев доступны 12 специальных мест для выгула и тренировок. Они расположены по следующим адресам: - ул. Бабушкина – пр. Стачки; - парк Островского; - сквер им. Дортмунда; - парк Октября; - парк на Комсомольской площади; - на ул. Пушкинской; - парк Осенний; - ул. Добровольского – бульвар Комарова; - парк им. Красниченко (пл. Гагарина, 1); - территория по ул. Вересаева; - парк им. Собино; - сквер Комсомольский по ул. Малиновского.

#Новости#Общество
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