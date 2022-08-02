Минеева прокомментировала отмену обеспечительных платежей для московского бизнеса

Минеева подчеркнула, что предприниматели смогли перенаправить эти средства на развитие бизнеса и оплату работы сотрудников. Она также сообщила, что льготы по арендной плате обсуждались детально с участием представителей профильных департаментов столичной администрации. Кроме этого, на встречах речь шла о возможности возмездного использования предпринимателями их же обеспечительных платежей по договорам аренды принадлежащей Москве недвижимости. Стороны приложили много усилий для создания действительно эффективных мер поддержки предпринимателей,пишет vostokmedia.com.