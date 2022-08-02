Минеева прокомментировала отмену обеспечительных платежей для московского бизнеса

Минеева подчеркнула, что предприниматели смогли перенаправить эти средства на развитие бизнеса и оплату работы сотрудников. Она также сообщила, что льготы по арендной плате обсуждались детально с участием представителей профильных департаментов столичной администрации. Кроме этого, на встречах речь шла о возможности возмездного использования предпринимателями их же обеспечительных платежей по договорам аренды принадлежащей Москве недвижимости. Стороны приложили много усилий для создания действительно эффективных мер поддержки предпринимателей,пишет vostokmedia.com.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что освобождение от обеспечительных платежей по аренде нежилых помещений доступно только бизнесменам, не имеющим задолженностей и исполнявшим другие обязательства.
Напомним, с 2019 года действует норматив, согласно которому при продлении договора аренды на принадлежащие городу нежилые помещения предпринимателям необходимо вносить деньги за последние 5 месяцев. Мера была введена для избежания денежных потерь в случае досрочного прекращения сотрудничества или недобросовестного поведения арендатора.
В марте текущего года московская мэрия утвердила список мер, направленных на поддержку бизнеса в период беспрецедентного санкционного давления. Один из пунктов данного перечня – освобождение добросовестных арендаторов от обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Ефимов сообщил, что возможностью уже воспользовались 77 столичных бизнесменов. Сумма сэкономленных средств превысила 106 млн рублей.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что пункт об обеспечительном платеже не включается в новые договоры аренды. Если же договоры были продлены раньше, с перечислением данного платежа, то деньги учтут в последующих платежах. Отмечается, что предприниматели, которые уже воспользовались нововведением, арендуют у города 170 помещений общей площадью свыше 26 000 квадратных метров.
На сайте mos.ru можно продлить договор аренды нежилой недвижимости. Для этого следует воспользоваться госуслугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда".