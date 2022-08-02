Минздрав Ростовской области предупредил о закрытии больниц ради ковидных госпиталей

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев заверил, что в случае возвращения в регион предельно высокой заболеваемости коронавирусом, в медицинских учреждениях за три дня будет развернут необходимый коечный фонд для больных.
Однако министр здравоохранения надеется на сознательность ростовчан. Он в очередной раз призвал всех вакцинироваться и ревакцинироваться, для того, чтобы в регионе возрос коллективный иммунитет против вируса.
Также Кобзев пояснил, что нынешний всплеск заражаемости связан с появлением и распространением новых штаммов ковида.
Ранее стало известно, что в России выпустили новое лекарство против COVID-19. Препарат носит название «Скайвира» и разработан на основе нирматрелвира и ритонавира.