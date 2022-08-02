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Минздрав Ростовской области предупредил о закрытии больниц ради ковидных госпиталей

2 августа 11:13
Фото: Правительство Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заверил, что коечный фонд могут оперативно развернуть в случае полномасштабного возвращения в регион COVID-19. Свои мысли о ситуации он изложил в интервью одному из местных телеканалов.

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев заверил, что в случае возвращения в регион предельно высокой заболеваемости коронавирусом, в медицинских учреждениях за три дня будет развернут необходимый коечный фонд для больных.

Однако министр здравоохранения надеется на сознательность ростовчан. Он в очередной раз призвал всех вакцинироваться и ревакцинироваться, для того, чтобы в регионе возрос коллективный иммунитет против вируса.

Также Кобзев пояснил, что нынешний всплеск заражаемости связан с появлением и распространением новых штаммов ковида.

Ранее стало известно, что в России выпустили новое лекарство против COVID-19. Препарат носит название «Скайвира» и разработан на основе нирматрелвира и ритонавира.

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