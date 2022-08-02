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На Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливе

2 августа 11:56
Фото: МЧС
В Ростовской области и Таганрогском заливе с 1 по 4 августа будет бушевать непогода, которая стихнет только к концу рабочей недели, об этом сообщили в УМЧС региона.

В Ростовской области с 1 августа над территорией региона наблюдается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, а именно сильные ливни, град и грозы со штормовым ветром скоростью до 25 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что подобная погода будет сохраняться до вечера четверга, 4 августа, и в течение этого времени в регионе будет действовать штормовое предупреждение.

Жителей приморских населенных пунктов рядом с Таганрогским заливом предупреждают, что в течение этого периода в море также будет бушевать буря, которая снизит видимость до одного километра и будет сопровождаться дождями с градом.

Населению рекомендовано проявить осторожность и бдительность в условиях непогоды, а также постараться не выходить на улицу во время опасного ухудшения погодных условий.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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