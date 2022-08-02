На Ростовскую область надвигается непогода с бурей в Таганрогском заливе

В Ростовской области с 1 августа над территорией региона наблюдается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, а именно сильные ливни, град и грозы со штормовым ветром скоростью до 25 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что подобная погода будет сохраняться до вечера четверга, 4 августа, и в течение этого времени в регионе будет действовать штормовое предупреждение.
Жителей приморских населенных пунктов рядом с Таганрогским заливом предупреждают, что в течение этого периода в море также будет бушевать буря, которая снизит видимость до одного километра и будет сопровождаться дождями с градом.
Населению рекомендовано проявить осторожность и бдительность в условиях непогоды, а также постараться не выходить на улицу во время опасного ухудшения погодных условий.