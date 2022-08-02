Приговор огласили футбольным фанатам в Ростове за драку с болельщиками «Локомотива»

Posted 2 августа 2022, 11:16
Published 2 августа 2022, 11:16
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Два года назад ростовские фанаты подрались с болельщиками футбольного клуба «Локомотив» из Москвы. Драка произошла возле бара «Пинта» на Буденновском проспекте. Ростовчанам вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Лидера группировки Максима Казакова приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, остальным участникам дали по одному году лишения свободы условно.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.