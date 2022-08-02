Приговор огласили футбольным фанатам в Ростове за драку с болельщиками «Локомотива»

Два года назад ростовские фанаты подрались с болельщиками футбольного клуба «Локомотив» из Москвы. Драка произошла возле бара «Пинта» на Буденновском проспекте. Ростовчанам вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.