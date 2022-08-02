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Posted 2 августа 2022, 11:16

Published 2 августа 2022, 11:16

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Приговор огласили футбольным фанатам в Ростове за драку с болельщиками «Локомотива»

Приговор огласили футбольным фанатам в Ростове за драку с болельщиками «Локомотива»

2 августа 2022, 11:16
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону осудили лидера и участников неформального объединения футбольных болельщиков «Первомайка», сообщили в УФСБ по Ростовской области.

Два года назад ростовские фанаты подрались с болельщиками футбольного клуба «Локомотив» из Москвы. Драка произошла возле бара «Пинта» на Буденновском проспекте. Ростовчанам вменили умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Лидера группировки Максима Казакова приговорили к одному году лишения свободы в колонии общего режима, остальным участникам дали по одному году лишения свободы условно.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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