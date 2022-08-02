Россияне имеют возможность пользоваться пиратским контентом

По данным «Коммерсантъ», в российских приложениях NashStore и RuStore появится нелегальный контент. Юристы считают, что это может случиться, если произойдет легализация параллельного импорта контента. Об этом информирует infox.ru.
В свою очередь с конца февраля 2022 года в России зарегистрировали рост пользования пиратским контентом. Уровень скачивания этих приложений в период с февраля по июль увеличилось на 300-400%.
Российские производители будут вводить собственный маркетплейс, где будут устанавливаться такие приложения. Но будут допускаться только те платформы, которые соблюдают законодательство.
По данным аналитиков Google Trends, на 300% вырос запрос на пользование онлайн-кинотеатром Zetflix. Сегодня нет такой платформы, которая бы предоставляла бесплатный просмотр фильмов. Можно только скачивать через файл APK на сайте. Помимо этого, данная платформа зарабатывает на рекламе.
Известно, что порядка 150-180 тысяч зрителей в день посещают платформу с фильмами. Количество пользователей на сайте выросло на 25% за март.