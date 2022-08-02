Россияне имеют возможность пользоваться пиратским контентом

По данным аналитиков Google Trends, на 300% вырос запрос на пользование онлайн-кинотеатром Zetflix. Сегодня нет такой платформы, которая бы предоставляла бесплатный просмотр фильмов. Можно только скачивать через файл APK на сайте. Помимо этого, данная платформа зарабатывает на рекламе.