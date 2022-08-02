Российский рынок удобрений: возможности и проблемы

Однако рынок удобрений России сталкивается с некоторыми проблемами. Первая из них — это волатильность цен на мировом рынке. Это может оказывать существенное влияние на рентабельность производителей. Вторая проблема — это недостаток инфраструктуры для эффективной логистики удобрений, особенно в отдаленных и труднодоступных регионах страны.