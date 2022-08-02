Ростовчане смогут побывать внутри паровоза легендарного советского маршала Конева

В воскресенье 7 августа отмечается день железнодорожника. В Ростове-на-Дону в честь праздника в музее железнодорожной техники по адресу Казачий переулок, 44 состоятся концерт и экскурсия. Начало мероприятия 12.00 мск.
Также в рамках празднования с 11.00 мск все желающие смогут посетить пассажирский вагон английского завода «Глостер» 1869 года и вагон-салон маршала «Победы» Ивана Конева. На этом вагоне великий полководец проводил инспекцию войск во время командования Северо-Кавказским военным округом.
Помимо этого, все желающие смогут посмотреть видео об исторических паровозах и кинохронику.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как донские казаки сражались во времена Великой отечественной войны, и как Ростовская область хранит память о героях.