Ростовчане смогут побывать внутри паровоза легендарного советского маршала Конева

Также в рамках празднования с 11.00 мск все желающие смогут посетить пассажирский вагон английского завода «Глостер» 1869 года и вагон-салон маршала «Победы» Ивана Конева. На этом вагоне великий полководец проводил инспекцию войск во время командования Северо-Кавказским военным округом.