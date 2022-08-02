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Специалист заявила о том, что купание в фонтанах опасно для здоровья

2 августа 13:49
Директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест», врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала, что при купании в декоративных городских водоемах можно получить не только травмы, но и целый букет заболеваний.

По словам эксперта, в фонтанах крайне не желательно не только купаться, но и просто ополаскивать руки. Об этом пишет iz.ru.

Сафонова пояснила, что вода в фонтанах не обеззараживается и по сути является обычной технической водой, которая только фильтруется от мусора. А это значит, что при купании в ней можно подцепить такие неприятные заболевания, как конъюнктивит, грибок, глистные инвазии, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, кишечную палочку, холеру, вирусный гепатит А и др. Кроме того, в такой воде могут также присутствовать возбудители инфекционных болезней, переносчиками которых могут выступать животные и птицы.

Также специалист обратила внимание на тот факт, что поверхность чаши фонтана обычно бывает скользкой, и на ней легко не удержаться на ногах и упасть, а также пораниться. При этом в рану также попадет инфекция, что, по словам врача, грозит неприятными последствиями. Поэтому вода из фонтана непригодна не только для питья, но даже для ополаскивания ног или рук, резюмировала Анна Сафонова.

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