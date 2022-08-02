Специалист заявила о том, что купание в фонтанах опасно для здоровья

Сафонова пояснила, что вода в фонтанах не обеззараживается и по сути является обычной технической водой, которая только фильтруется от мусора. А это значит, что при купании в ней можно подцепить такие неприятные заболевания, как конъюнктивит, грибок, глистные инвазии, энтеровирусные и ротавирусные инфекции, кишечную палочку, холеру, вирусный гепатит А и др. Кроме того, в такой воде могут также присутствовать возбудители инфекционных болезней, переносчиками которых могут выступать животные и птицы.