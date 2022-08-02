Спрос на ОСАГО электрокаров за год вырос в 4 раза

Параметры страхования электромобилей ничем не отличаются от страховки для обычных авто. При этом, при покупке электрокара важно учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, высокую стоимость деталей и небольшое количество сервисов, специализирующихся на ремонте таких авто. Во-вторых, особенности эксплуатации электрокаров — например, из-за быстрой езды могут возникнуть проблемы с батареей — перегрев агрегата при повышенных нагрузках приводит к быстрому выходу из строя батареи, цена которой составляет до 50% от стоимости авто.