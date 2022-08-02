В десятку самых культурных городов попал Ростов-на-Дону

Posted 2 августа 2022, 07:24
Published 2 августа 2022, 07:24
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Исследование провел сервис «Работа.ру», согласно опросу, Ростов занял в рейтинге девятое место с 19% отданных голосов.
Победителем рейтинга стал Санкт-Петербург, за который проголосовали 57% опрошенных. На втором и третьем местах Москва и Новосибирск соответственно.
Также в десятку самых культурных городов России вошли Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток и Тюмень.
Уровень культуры определяли по доступности высшего образования, количеству и разнообразию культурных объектов, а также научному потенциалу.