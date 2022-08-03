Градообразующее предприятие взыскало с таганрогского авиазавода 35 млн рублей

Ранее сообщалось, что чистый убыток «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Н. Бериева» по итогам 2021 года составил 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, в июне ТАНТК имени Бериева в Таганроге попал под санкции США.