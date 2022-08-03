Градообразующее предприятие взыскало с таганрогского авиазавода 35 млн рублей

Истцом выступило ПАО «Научнопроизводственное предприятие «Аэросила» из Ступино, поводом для обращения в суд послужила задолженность таганрогского авиазавода по договору от октября 2020 года.
Из общей суммы задолженность составила 33,3 миллиона рублей, остальное — неустойка и судебные расходы.
ПАО НПП «Аэросила» зарегистрировано в Ступино в 1993 году. Фирма занимается разработкой и производством самолётных воздушных винтов, винтовентиляторов, вспомогательных газотурбинных двигателей (ВГТД) и других элементов для авиаотрасли. Компания является одним из градообразующих предприятий города Ступино.
Ранее сообщалось, что чистый убыток «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. Н. Бериева» по итогам 2021 года составил 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, в июне ТАНТК имени Бериева в Таганроге попал под санкции США.