Масштабная реконструкция теплосетей ждет Ростов после проблем с горячей водой

Posted 3 августа 2022, 12:10
Published 3 августа 2022, 12:10
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
С 1 августа по 31 декабря 2024 года в городе отремонтируют несколько десятков участков тепловой сети. Это участки тепловых сетей на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам.
Всего реконструкции подлежит 25 участков тепловой сети города.
Напомним, в июле в городе проводили гидравлические испытания, которые выявили большое количество дефектов теплотрассы.