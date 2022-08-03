Масштабная реконструкция теплосетей ждет Ростов после проблем с горячей водой

С 1 августа по 31 декабря 2024 года в городе отремонтируют несколько десятков участков тепловой сети. Это участки тепловых сетей на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам.