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Posted 3 августа 2022, 12:10

Published 3 августа 2022, 12:10

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Масштабная реконструкция теплосетей ждет Ростов после проблем с горячей водой

3 августа 2022, 12:10
В Ростове-на-Дону проведут масштабную реконструкцию тепловых сетей, сообщили в областном правительстве.

С 1 августа по 31 декабря 2024 года в городе отремонтируют несколько десятков участков тепловой сети. Это участки тепловых сетей на улицах Ленина, Юфимцева, Мечникова, Московской, Филимоновской, Шеболдаева, на проспекте Королева и по другим адресам.

Всего реконструкции подлежит 25 участков тепловой сети города.

Напомним, в июле в городе проводили гидравлические испытания, которые выявили большое количество дефектов теплотрассы.

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